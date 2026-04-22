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後慈湖秘境試營運首日爆滿　4/23開放新一波預約快把握

▲後慈湖試營運首日爆滿4/23開放新一波預約

▲昔戒備森嚴的後慈湖。（圖／風管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區後慈湖試營運22日展開。市府風景區管理處表示，首日入園遊客有6成以上是銀髮族，對於這處昔日因是故總統蔣中正與家族休憩所在的後慈湖，戒備森嚴，再度重新開放，入園民眾直呼「環境清幽又療癒，讓人流連忘返」…整修後的整體景觀與專業導覽服務，並予高度肯定。

▲後慈湖試營運首日爆滿4/23開放新一波預約

▲沿整修後的步道，前往二號辦公室。（圖／風管處提供）

隱身北橫入口的後慈湖，本次開放全面升級，打造自然與人文交織的深度體驗園區導入「前進前出」制度，在專業導覽人員帶領下，漫步約1.6公里森林步道，沿途景致讓人驚喜連連；一號辦公室轉型為沉浸式展館，結合AI互動技術，重現歷史場景，讓遊客彷彿穿越時空。

▲後慈湖試營運首日爆滿4/23開放新一波預約

▲▼結合蔣家生活記憶的特色餐飲。（圖／風管處提供）

▲後慈湖試營運首日爆滿4/23開放新一波預約

二號辦公室則引進榮獲綠色餐飲大獎的桃園餐飲品牌進駐，以在地植株妝點空間，並以在地食材打造特色餐點。在餐飲設計上，結合蔣家生活記憶與桃園在地食材，發展出具有故事性的特色料理，包括蔣中正先生喜愛的總統苦花魚、蔣夫人喜愛的紅豆鬆糕、方良女士喜愛的俄羅斯軟糖，以及經國先生熟悉的大溪豆乾等經典元素，並延伸出融合慈湖桂花及桃園紅茶的特色飲品，從慈湖秘境出發，打造全新味覺旅程。

秘境影像同步回歸　「遊桃園」頻道重啟後慈湖即時直播

為了讓更多人即時掌握後慈湖的絕美景致，原本因園區施工而暫停服務的「後慈湖即時影像」也同步回歸，民眾可透過YouTube頻道「遊桃園 Taoyuan Travel」(https://www.youtube.com/watch?v=AF550Wx7Ba0)即時欣賞湖光山色，零時差感受湖面靜謐與林相多變的四季風貌。

▲後慈湖試營運首日爆滿4/23開放新一波預約

▲AI合成體驗蔣夫人時尚旗袍。（圖／風管處提供）

4/23開放新一波預約　籲民眾把握機會

風管處課長洪茂崇表示，造訪後慈湖於4月9日開放預約以來，各梯次名額幾乎「秒殺」，詢問度持續飆升。為回應外界高度期待，觀光旅遊局局長陳靜芳宣布，試營運期間二個月，預計六月下旬正式開幕，讓更多民眾有機會親身走訪這片隱世美景。

造訪後慈湖採全程預約制，於4月23日上午9時開放新一波報名機會！試營運期間免費入園，名額有限，建議民眾提前規劃、把握免費期間，一同走進這片令人驚艷的山林秘境。

關鍵字： 後慈湖 試營運 預約

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