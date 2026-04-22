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1580元吃「晶華軒10道招牌菜」　故宮院區限定菜單到5月底

▲「故宮晶華」即日起至5月31日於晚餐時段推出「晶華好味道」美食菜單。（圖／晶華提供）

▲「故宮晶華」即日起至5月31日於晚餐時段推出「晶華好味道」美食菜單。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

全台著名的美食景點、位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」，即日起至5月31日於晚餐時段推出「晶華好味道」美食菜單，移植「晶華軒」10多道招牌燒臘、港點、燉湯、熱炒及甜點等料理，每人1580元+10%即可於菜單各類別中點選共計10道菜色。

負責規劃「晶華好味道」菜色內容的晶華軒中餐廚藝總監鄔海明，活動前數周便展開針對廚師團隊的集訓工作，反覆確認菜色的味道與擺盤，確保不負饕客的期待。菜單中的前菜選項有晶華軒的招牌蜜汁叉燒、玫瑰油雞、黃金炸魚皮、花生炆雞腳及青瓜海蜇絲。煲湯類則推出選用老母雞與豬骨等食材慢燉而成的足料老火靚湯，以及將干貝、花膠與銀耳細火燉煮，層層釋放膠質的瑤柱花膠銀耳羹。

▲「故宮晶華」即日起至5月31日於晚餐時段推出「晶華好味道」美食菜單。（圖／晶華提供）

▲港式點心。（圖／晶華提供）

港式點心則準備了晶瑩鮮蝦餃、北菇蒸燒賣、金珠鹹水餃、蜂巢炸芋角、古法糯米雞、醬皇金錢肚、江南素菜餃、XO醬蘿蔔糕等豐富品項，款款皆展現出港點的細膩工序與經典風味。主菜部分有肉品及海鮮料理兩大類，前者推出鹹香下飯的梅菜扣肉、酸甜可口的糖醋咕嚕肉、鮮香滑嫩的豆花肥腸及鑊香滿溢的港仔牛肉炒芥藍。

海鮮料理則有辛香涮嘴的豉椒炒花甲、外酥內嫩的蔥薑斑腩煲、鮮嫩彈牙的蒜茸粉絲開邊蝦與海味盡出的潮式冬菜蒸小卷，其中，大排檔必點菜餚「蒜蓉粉絲開邊蝦」選用新鮮大草蝦，蝦味濃郁且肉質彈牙鮮嫩，鋪於底層的粉絲吸滿蒜蓉醬汁與鮮蝦精華。

▲「故宮晶華」即日起至5月31日於晚餐時段推出「晶華好味道」美食菜單。（圖／晶華提供）

▲每人1580元+10%即可於菜單各類別中點選共計10道菜色。（圖／晶華提供）

澱粉類主食則有火腩炆豆腐飯，以外酥內嫩的燒肉搭配手工豆腐、北菇、蔥段、薑等辛香料入鍋拌炒後淋上蠔油芡汁，接著鋪於晶瑩透亮的白米飯上而成，是道嘗過就難以忘懷的粵式料理。豉油皇炒麵也是常見於香港酒樓、茶餐廳、大排檔等餐廳的經典菜色，將麵條與乾魷魚、韭菜、銀芽一同拌炒，再加入豉油皇醬汁炒至收汁，鑊氣十足讓人口齒留香。

甜點部分，則有迎接夏季的青檸香茅凍，先將香茅熬煮出草本香氣，再拌入愛玉與檸檬汁一同凝製成果凍，最後加入檸檬冰沙增添口感。充滿文藝氣息的墨戲仙草也是不容錯過，以故宮名畫《富春山居圖》為靈感，一口吃進名畫裡的山水詩意，瞬間沁涼消暑。

晶華好味道即日起至5月31日於晚餐時段供應，每人1580元+10%即可於菜單各類別中點選10道菜色，假日時段4人以上同行，即送半隻故宮晶華御皇鴨。

▲五味子醬核果拌藕片。（圖／記者黃士原攝）

▲韓式辣醬燒。（圖／記者黃士原攝）

另外，樂蔬是漢來美食餐飲集團全新蔬食品牌，餐點囊括日式串燒、在地台菜、川粵料理等多元菜式，盡顯蔬食的無限可能，將天然食材結合跨國界的料理技藝，同時還攜手韓國寺剎飲食代表「正寬法師」共創3款特製料理，以「食材本位」為根基，採用特製覆盆子醬、核果醬等天然食材調味，充分傳達品嚐原味的自然精神。

▲覆盆子糖醋猴頭菇。（圖／記者黃士原攝）

為了與「樂蔬」合作，今年1月，正寬法師便專程抵台與漢來美食團隊進行菜色討論，從清晨走訪果菜市場找尋食材，甚至徹夜與團隊反覆試菜、品嚐台灣醬料，到逐一調整口味細節，最終定案了3道正寬的經典名菜，分別是「五味子醬核果拌藕片」、「韓式辣醬燒」、「覆盆子糖醋猴頭菇」。

關鍵字： 美食雲 晶華軒 故宮晶華

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