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漢來「樂蔬」與正寬法師聯手3道料理　招牌菜色一次看

▲漢來美食「樂蔬」招牌菜色一次看　這3道料理由正寬法師打造。（圖／記者黃士原攝）

▲漢來美食「樂蔬」鎖定愛好蔬食的年輕族群、多元飲食嚐鮮者。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

在全球「蔬食健康」風潮方興未艾之際，漢來美食繼「漢來蔬食」後，時隔15年後推出全新品牌「樂蔬」，鎖定愛好蔬食的年輕族群、多元飲食嚐鮮者，而且還與韓國正寬法師合作，量身設計出3道料理，無需奔波到韓國寺廟也能嚐到「寺剎飲食」。

樂蔬是漢來美食餐飲集團全新蔬食品牌，餐點囊括日式串燒、在地台菜、川粵料理等多元菜式，盡顯蔬食的無限可能，將天然食材結合跨國界的料理技藝，同時還攜手韓國寺剎飲食代表「正寬法師」共創3款特製料理，以「食材本位」為根基，採用特製覆盆子醬、核果醬等天然食材調味，充分傳達食原味的自然精神。

▲漢來美食「樂蔬」招牌菜色一次看　這3道料理由正寬法師打造。（圖／記者黃士原攝）

▲五味子醬核果拌藕片。

為了與「樂蔬」合作，今年1月，正寬法師便專程抵台與漢來美食團隊進行菜色討論，從清晨走訪果菜市場找尋食材，甚至徹夜與團隊反覆試菜、品嚐台灣醬料，到逐一調整口味細節，最終定案了3道正寬的經典名菜，分別是「五味子醬核果拌藕片」、「韓式辣醬燒」、「覆盆子糖醋猴頭菇」。

▲漢來美食「樂蔬」招牌菜色一次看　這3道料理由正寬法師打造。（圖／記者黃士原攝）

▲韓式辣醬燒。

▲漢來美食「樂蔬」招牌菜色一次看　這3道料理由正寬法師打造。（圖／記者黃士原攝）

▲覆盆子糖醋猴頭菇。

「五味子醬核果拌藕片」則是用新鮮藕片汆燙後保留嫩脆質地，再把烘烤後的南瓜子、葵花子、花生打碎，激發堅果油脂香氣，混合釀造醬油及甘甜的韓式五味子醬調味，澆淋至藕片抓醃入味。

「韓式辣醬燒」則是用台灣特有的煙燻豆皮、麵腸，點綴芹菜、朝天椒，再拌入韓式辣醬，鹹甜微辣略帶辛香，是台灣人熟悉又有變化的韓式風格。「覆盆子糖醋猴頭菇」則是一道工序複雜的料理，猴頭菇經過醃製、蒸、炸來去除水分，再與菇丁、櫛瓜、碧玉筍，以天然果粒調製的「覆盆子醬」及韓式辣醬、辣椒拌炒。

▲漢來美食「樂蔬」招牌菜色一次看　這3道料理由正寬法師打造。（圖／記者黃士原攝）

▲麻辣夫妻肺片。

▲漢來美食「樂蔬」招牌菜色一次看　這3道料理由正寬法師打造。（圖／記者黃士原攝）

▲酪梨普切塔。

▲漢來美食「樂蔬」招牌菜色一次看　這3道料理由正寬法師打造。（圖／記者黃士原攝）

▲川椒海鹽核桃。

除了正寬法師的3道料理，漢來美食中餐品牌總經理羅嶸巷還推薦另外8道招牌菜色（含1道甜品），分別是「酪梨普切塔」、「麻辣夫妻肺片」、「川椒海鹽核桃」、「炭烤猴菇串」、「香濃豆漿鍋」、「川香紅油炒手」、「黑松露醬香炒飯」，以及「桂花心太軟」。

▲漢來美食「樂蔬」招牌菜色一次看　這3道料理由正寬法師打造。（圖／記者黃士原攝）

▲炭烤猴菇串。

▲漢來美食「樂蔬」招牌菜色一次看　這3道料理由正寬法師打造。（圖／記者黃士原攝）

▲香濃豆漿鍋。

▲漢來美食「樂蔬」招牌菜色一次看　這3道料理由正寬法師打造。（圖／記者黃士原攝）

▲川香紅油炒手。

▲漢來美食「樂蔬」招牌菜色一次看　這3道料理由正寬法師打造。（圖／記者黃士原攝）

▲黑松露醬香炒飯。

▲漢來美食「樂蔬」招牌菜色一次看　這3道料理由正寬法師打造。（圖／記者黃士原攝）

▲桂花心太軟。

麻辣夫妻肺片、川香紅油炒手雖然靈感來自川菜，但不嗆辣、只有麻香。前者將杏鮑菇切成薄片後先快速油炸增添香氣，下層搭配煙燻豆包、木耳絲，澆淋以花椒油、辣椒油、醬油調和的特製辣油。

「川香紅油炒手」內餡以大豆蛋白混入四季豆、蓮藕、芹菜、香菜等蔬菜細末製成，粒粒飽滿彈牙清甜，水煮後拌入特製抄手醬汁與辣油，盛盤撒上花椒粉、芹菜、花生點綴增添香氣。

▲信義區原木燒烤餐廳推出春夏新菜，上圖為「牛舌．三重食感」。（圖／WILDWOOD提供）

另外，位於台北市信義區的WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳，即日起推出春夏新菜單，除經典燒烤牛排外，本季選材橫跨海陸，從時令盛產的砲管、日本北海道生蠔、愛爾蘭淡菜，到風味馥郁的戰斧豬、帶翅雞胸與澳洲和牛舌。

▲澳洲和牛舌根部位。（圖／記者黃士原攝）

WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳新登場的春夏新菜單中，首度推出期間限定料理「牛舌．三重食感」，主廚精選澳洲和牛牛舌的舌尖、中段與舌根的部位，分別演繹截然不同的風味與口感。舌尖口感較為緊實，主廚以番茄、雞高湯、培根與黑橄欖慢火燉煮，使其轉化為膠潤柔軟的質地；中段與舌根則先以迷迭香、百里香與自製煙燻油低溫舒肥24小時，再經直火炭烤反覆回溫2至3次，呈現外層微焦酥脆、內裡柔嫩多汁的層次。

關鍵字： 美食雲 漢來美食 樂蔬 正寬法師

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