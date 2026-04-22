北投新秘境「小牛埔步道」完工　雲朵觀景台可躺著看天空

▲小牛埔步道緊鄰三層崎公園，長約330公尺，為北投新景點。（圖／大地處提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

台北市北投再添親山近水新去處！小牛埔步道改善工程近日完工，台北市政府工務局大地工程處表示，此次不僅全面更新步道鋪面、強化階梯與排水設施，還增設雲朵狀「雲散平台」、「雲凝平台」等4個休憩空間，在健行過程中多了停留賞景的舒適據點。

▲▼花崗岩步道和排水溝；「雲凝平台」由大小不同的圓型拼湊而成。

小牛埔步道長度約330公尺，坐落於貴子坑溪流域，周邊自然資源豐富，並串聯三層崎公園、貴子坑水土保持園區、貴子坑露營場，以及台北大縱走第一段等重要遊憩節點。大地處說，小牛埔步道過去為農用便道，部分路段存在坡度陡峭、排水不良與休憩空間不足等問題，此次透過系統性整建，不僅提升行走安全，也大幅優化整體遊憩品質。

▲▼雲朵狀「雲散平台」在台罕見，是設計師到日本考察時帶回來的靈感，網狀、向外突起的平台可躺上去看雲。

這次新設置四個平台，有雲凝、雲散、雲集及雲海平台，其中以雲朵狀「雲散平台」最有特色。對此，大地工程處科長朱信安對《ETtoday新聞雲》記者表示，設計師到日本考察時發現此種另類平台，網狀、向外突起的造型，人可以直接躺上去，欣賞雲朵從頭上飄過，十分療癒，回台後便以此為靈感設計；該平台開放旅客走上去躺著發呆、拍照，採輪流使用、至多同時間3-5人上去。

▲▼在環境友善方面，工程採用順應地形的低衝擊工法，減少開挖與地表擾動，並增設「生物避逃坡道」及透水設計。



大地處指出，在環境友善方面，工程採用順應地形的低衝擊工法，減少開挖與地表擾動，並增設「生物避逃坡道」及透水設計，在強化排水功能的同時，也兼顧生態棲地保護。此外，工程優先使用耐久、低維護材料，並控制混凝土用量與土方挖填，降低碳排放，落實都市山林永續經營。

▲民眾健行時應留意周遭環境，防範毒蛇及毒蜂出沒，建議穿著淺色長袖衣褲與包鞋，避免噴灑香水。



大地處也提醒，民眾健行時應留意周遭環境，防範毒蛇及毒蜂出沒，建議穿著淺色長袖衣褲與包鞋，避免噴灑香水，並勿偏離既有步道或干擾野生動物；若遇野生動物，請保持冷靜、繞道離開，以確保自身安全。

▲小牛埔步道沿途增設雲凝、雲散、雲集及雲海四個平台。



小牛埔步道

交通方式：搭捷運淡水信義線至復興崗站，由1號出口出站後步行約20分鐘即可抵達（鄰近三層崎公園）。或搭至新北投站，出站後轉乘公車，或步行約30分鐘前往。



公車族可搭乘216、218、223、602或承德幹線，於「貴子坑水土保持園區站」下車，沿秀山路步行約10至15分鐘即可抵達步道入口。若選擇YouBike，可騎乘至秀山區民活動中心站點還車，步行約1至2分鐘即可到達。