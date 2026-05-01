萬華老麵發酵「榴槤包」挑戰味蕾　貓山王入餡沒預約吃不到

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

你是不是跟我一樣包子非當天現包現蒸不吃，是不是特別鐘情於老麵發酵的包子，如果是那這一家我包子的新歡「老上海包子」或可一試。直接說結論：最喜歡的是麻辣肉包，酸菜、韭菜也好吃，過往不喜歡的豆沙，因為帶焦糖奶香我很可以。包子皮是老麵發酵，口感、麵香都是我偏好的。喜歡嚐鮮的朋友，和牛、貓山王榴槤包（需預訂）也可以試試。因為是每日手工限量，量多、熱門口味建議先預訂。

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目前有兩家分店

查了一下老上海包子，目前好像有兩家一家在虎林街，一家在萬大路。一早，睡眼惺忪來到萬大店，這才發現人家的營業時間是早上9點（我以為7點），幸好店家已經開始在包包子了。服務人員知道我專程來的，還很親切拿了張椅子給我坐著等熱騰騰的包子出爐。

老麵發酵現包現蒸

這裡的包子都是老麵發酵，當天現包現蒸，這也是我專程來探探的重要原因。包子的口味有一般包子店有的如肉包、酸菜包、韭菜包、紅豆包，也有網路很推薦的麻辣包，以及特別的和牛包和榴蓮包，但來了才知這兩種特別的口味需要事先預訂。

▲這裡的包子都是當天現包現蒸，每種口味的包子內餡都是塞好塞滿，真如網友說得真材實料。

店員十分細心

大約在開店前，饅頭、包子就會陸續蒸好，看到店裡的人員仔細檢查包子，一顆一顆的細心呵護，這才明白每一個包子從頭到尾要花這麼多時間，真心覺得行行皆辛苦，我們還是花錢只管吃就行了。

鮮肉包 25元

首先，這老麵發酵的包子就是不一樣，聞起來就有淡淡的麵糰香、咬起來也能清楚的感受到發麵的香氣、咀嚼端更是越發明顯的軟糯爽甜。應該是剛蒸好的關係，一口咬下微微噴汁，帶著蔥香的肉甜混著老麵糰甜糯，就是我愛的簡單味道。順便說一下，這口味的鹹、甜也很適度，即便不用任何水、茶、咖啡也不會膩口。

麻辣肉包 30元

這個是社團推薦的，入口就是讓人滿足的微麻及討喜的唇邊辣，這麻、這辣有一點像在吃比較清爽的麻辣鍋，尤其是那若有似無的油香和肉餡的鮮甜有了絕妙的共鳴，真心讓人一口接一口，比起肉包，這麻辣肉包更讓人驚豔，即使我談不上是嗜吃辣的人。

酸菜包 25元

這在網路上也蠻受歡迎的，內餡一樣是塞得滿滿的，酸菜切得相對比較細，脆口度也比較有層次，每咬一口都散發不同程度酸度，辣椒應該只是添香增色，所以並不會有過度的辣味，特別喜歡酸菜的香甜滲入的老麵包子內層，非常涮嘴的餘味。

韭菜包 25元

韭菜包是所有菜包中我最愛的包子，但也不是每一家包子店都有，據說是適合用來當包子餡的韭菜比較麻煩，要不是季節很短，就是相對很貴。這裡的韭菜包有一點像上海的韭菜盒子，除了香而不嗆辣的韭菜外，蛋、豆干、粉絲比例拿捏的不錯，重點是沒有一般韭菜包容易膩口的缺點。

也許是老麵的功效起來了作用，硬是在咀嚼端唇齒留香，除了酸菜包，這一味也是我特別喜愛的。只是，一般都會偏好味道比較重、比較有油香的韭菜盒子。想想，如果把這包子拿去煎，不知味道如何？

高麗菜包 25元

這大概是所有口味中我比較無感的，雖然網路上的評價也不差，味道也算得上好吃，而且那咀嚼端的微微菜汁甜也還不錯。

豆沙包（素）25元

坦白說過往不喜歡的豆沙，因為一般都會有或多或少的甜膩。但這家的豆沙餡，不知道加了什麼，吃起來會淡淡的焦糖奶香，綿細的口感剛蒸好會燙口、黏口，吃的時候千萬要小心，尤其是給小朋友吃的時候。講真，這可能是我在台灣吃過，前三好吃的豆沙包，即便我還是不很好這一味。

特殊口味

接下來的榴蓮包和和牛包都是要預訂的，當天剛巧有熟客訂，老闆多備了一些料，每一種都分一個給我。這才知道，原來這兩種包子有特別的紙袋包裝。

和牛肉包子 70元

包子咬開後，立馬溢出滿滿的和牛油香，還滴到我的褲子，但那和牛的化口度立馬讓我忘了這事。講真70元一個包子絕不能說便宜，但它真的很好吃，當成一份和牛料理，這樣想就不會覺得貴。下次，我一樣會再點一個來滿足一下，畢竟我是徹底的和牛控。

榴槤包 200元

一開始我沒打算點，因為我談不上多好榴槤這味，但一看是用馬來西亞的「貓山王」做的就想試試，畢竟我也是因為貓山王叉燒酥才敢吃榴槤。你還真別說，這內餡的味道，還真有一點像粵菜的味道，當然你要說那種高級感也行，吃起來真的挺滿足的，雖然200元一個包子也算是天價，但如果你是榴槤控，應該是值得買一個來嚐嚐鮮，或是送喜歡吃榴槤的朋友當禮物，應該也算是討喜。

老上海包子萬大店

地址：台北市萬華區萬大路225號

電話：02－23030225

營業時間：09：00－15：00（周一公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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