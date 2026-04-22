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縱谷春日慢遊！走進瑞穗慢活日常　為旅途留一段溫泉時間

▲▼春天的瑞穗，適合把行程交給自然。平坦開闊的縱谷地形，讓自行車與電輔車成為最輕鬆的移動方式。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼春天的瑞穗，適合把行程交給自然。平坦開闊的縱谷地形，讓自行車與電輔車成為最輕鬆的移動方式。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花東縱谷核心位置的瑞穗溫泉區，憑著全台獨有的黃金湯泉、舒心的縱谷風光，以及串連牧場與田野風光的慢遊步調，在2025台灣好湯金泉獎中獲選為『五大旅遊推薦好湯』。這份肯定不僅源於其療癒魅力，也證明其為全齡層旅客心中的首選。這裡不追求匆忙行程，而是邀請您用「慢旅、慢食、慢活」的節奏，走進縱谷平原與部落山林交織的日常風景。

▲▼春天的瑞穗，適合把行程交給自然。平坦開闊的縱谷地形，讓自行車與電輔車成為最輕鬆的移動方式。（圖／縱管處提供，下同）

春天的瑞穗，適合把行程交給自然。平坦開闊的縱谷地形，讓自行車與電輔車成為最輕鬆的移動方式。沿著鄉間道路或秀姑巒溪周邊騎行，映入眼簾的是成片稻田、茶園與遠方山巒，藍天白雲下的花東縱谷，有一種不需安排、自然就很美的魅力。3至5月春暖之際，還可以在行程中規劃一場追光之旅，沿著縱谷往北延伸，壽豐鯉魚潭的賞螢盛事也隨之靜謐登場，點點螢光在湖畔林間閃爍，宛如落入凡間的星斗，為旅人的春日行旅增添一段浪漫而神祕的記憶。

▲▼春天的瑞穗，適合把行程交給自然。平坦開闊的縱谷地形，讓自行車與電輔車成為最輕鬆的移動方式。（圖／縱管處提供，下同）

瑞穗溫泉的開發歷史可追溯至日治時期，1919年即作為警察招待所與公共浴場使用，隨著後續鑽井成功，瑞穗逐步發展成全台規模最大的溫泉區之一。這裡的泉質相當特別，除了無色無味、質地細緻的碳酸氫鈉泉外，還有富含鐵質、呈現金黃色澤的碳酸鹽泉，又被稱為「黃金溫泉」，溫潤滑順的泉水，搭配平地型溫泉區的便利交通，讓泡湯成為一年四季都能輕鬆安排的日常享受。

▲▼春天的瑞穗，適合把行程交給自然。平坦開闊的縱谷地形，讓自行車與電輔車成為最輕鬆的移動方式。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼瑞穗溫泉除了無色無味、質地細緻的碳酸氫鈉泉外，還有富含鐵質、呈現金黃色澤的碳酸鹽泉，又被稱為「黃金溫泉」。

來到瑞穗，絕不能錯過在地農特產品與牧場風景。以鮮奶聞名的觀光牧場是親子族群的熱門停留點，而蜜香紅茶、咖啡與文旦柚，則展現了縱谷土地的風味層次。想要多一點刺激體驗，可安排秀姑巒溪泛舟；若偏好人文慢遊，則能走進鄰近的特色部落，感受縱谷美學下的日常溫度，例如在織羅部落的稻田間，透過「餐桌上的部落旅行」體驗農耕文化與生活美學，將土地的純粹與芬芳，串連成一條既輕鬆又具深度的慢旅。

▲▼春天的瑞穗，適合把行程交給自然。平坦開闊的縱谷地形，讓自行車與電輔車成為最輕鬆的移動方式。（圖／縱管處提供，下同）

瑞穗溫泉適合當作行程的放鬆據點，白天騎行田野綠廊，夜晚回到溫泉池中舒緩身心。無論哪個季節來訪，都能在瑞穗找回屬於自己的慢活節奏，為旅途留一段專屬的溫泉時間。

更多瑞穗與全台溫泉區資訊，請參考「台灣好湯」官方網站：  https://taiwanhotspring.net/

相關遊程資訊，請參考「花東縱谷國家風景區管理處」網站： https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw
 

關鍵字： 縱谷 春日慢遊 瑞穗 慢活 日常 旅途 溫泉時間

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