基隆滷肉飯節活動倒數5天　完成挑戰抽SHARP 65吋電視

▲六號碼頭麵店的滷肉飯。（圖／小虎食夢網提供）

記者黃士原／台北報導

為推廣庶民美食「滷肉飯」，基隆市政府今年再推滷肉飯節，但跳脫競賽與排名形式，邀請大家來到40家合作店家用餐並打卡，滿足指定條件還可以抽SHARP 65吋電視，活動即將於4月26日結束，還沒完成挑戰的民眾要把握最後5天的機會。

今年基隆滷肉飯節跳脫競賽與排名形式，邀請大家來到合作店家（40家）用餐，享用自己的「神隊友組合」並打卡，即可領取活動限定零錢包（送完為止），到訪10間合作店家（至少包含3家不同店家），並發布10則FB或IG公開打卡貼文，即可參加抽獎，獎項包括SHARP 65吋電視、5000元現金及多項精選好禮。

▲六號碼頭麵店-五層豬腸湯。（圖／小虎食夢網提供）

▲六號碼頭麵店-五層豬腸湯。（圖／小虎食夢網提供）

基隆滷肉飯活動即將於4月26日結束，還沒完成挑戰的民眾要把握最後5天的機會，這裡也介紹2家參加活動的人氣老店，位於基隆港邊的「六號碼頭麵店」，五層豬腸湯是許多饕客點名必吃招牌菜，小腸層層相套，口感彈牙又扎實，湯頭則呈現自然乳白色，搭配薑絲與酸菜更能提升湯頭香氣，每碗50元的售價超級親民。

▲基隆無名清燉豬腳的滷肉飯。（圖／廚佛瑞德Fred提供）

此外，滷肉飯是基隆小吃店一定有的品項，六號碼頭麵店一碗只要20元，肥瘦各半且充滿膠質，搭配豬腸湯更有飽足感。若想更有在地感，可加點吉古拉或嘴邊肉，搭配店家自製辣椒一起享用，風味更具層次。

基隆正濱漁港附近的「無名清燉豬腳」（正濱路6號）也是當地著名的人氣老店，該店招牌的清燉豬腳湯頭帶有淡淡中藥香，口感清爽不膩，紅燒豬腳也燉得軟嫩入味，醬香味十足，兩款都是搭配滷肉飯或乾麵的熱門選擇。

六號碼頭麵店-五層豬腸湯

地址：基隆市中山區中山二路47號

電話：02-2429-4106

無名清燉豬腳

地址：基隆市中正區正濱路6號

電話：0906-015-608

【2026基隆滷肉飯節】活動懶人包

活動日期：115年3月13日（五）至4月26日（日）

參與店家：基隆市40家以上合作滷肉飯名店

好康攻略：

・打卡即贈：至合作店家點購「神隊友組合」並打卡，送限量零錢包。

・集點抽大獎：走訪10間店並完成打卡，抽65吋電視、5,000元現金。

活動官網/社群：https://pse.is/8pybls