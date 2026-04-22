淡江大橋4公里賞夕陽路線曝光　還能拍「夾蛋黃」美景

▲淡水油車口木棧道前拍攝淡江大橋與夕陽、飛機。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

全台矚目的新地標淡江大橋即將通車，未來淡水往返八里可望縮短約25分鐘車程。除了交通效益外，大橋本身也被看好成為北台灣最新觀光亮點，尤其傍晚時分，油車口木棧道、海關碼頭、第一漁港人潮湧現，成為熱門賞景據點。

▲▼淡水油車口木棧道聚集眾多遊客。（圖／記者彭懷玉攝）



不少旅人早早卡位，舉起相機與手機，捕捉夕陽緩緩沒入海平面的瞬間，在大橋線條襯托下更顯壯麗。從漁人碼頭延伸至淡水老街約4公里的沿岸步道，向來是賞夕陽的經典路線，尤其沿著油車口木棧道漫步，更容易遇見「夕陽與大橋」同框的畫面。

▲有網友捕捉到「淡江大橋夾蛋黃」的畫面，他認為會變成觀光客來淡水必做之事，在Threads分享後引來4.6萬個讚。（圖／網友李孟軒提供）



近日甚至有李姓攝影愛好者捕捉到「淡江大橋夾蛋黃」的趣味畫面，他認為會變成觀光客來淡水必做之事，在Threads上分享後引來4.6萬個讚。他透露是在星巴克前拍攝到，但也提醒由於每天日落時間與角度不同，不一定在同一處就能拍攝到；若計畫到淡水看夕陽，可以先到「Sunrise.maplog」確認前往當日的日落時間，增加成功機率。

▲▼第一漁港也是觀景熱點，周邊聚集多間特色咖啡廳與冰店；之藍じらん 抹茶販売店抹茶乳酪蛋糕口味香濃。（圖／記者彭懷玉攝）



再往淡水老街方向前行，第一漁港也是觀景熱點，周邊聚集多間特色咖啡廳與冰店，旅客可一邊享用飲品、甜點，一邊欣賞夕陽餘暉灑落河口的魔幻時刻，為整天悠閒行程畫下句點。隨著大橋將於5月12日正式通車，預料將進一步帶動淡水、八里觀光人潮，為北海岸再添一處人氣景點。