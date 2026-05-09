開箱「高野山宿坊」體驗！日本寺院住一晚＋一泊二食3000有找

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

有計劃到和歌山旅遊的人，住宿推薦可以預約到高野山宿坊住一晚，跟著僧侶一同體驗寺院生活、誦經做早課，早餐晚餐還能品嚐美味的精進料理（素食料理），我們這次入住的是「高野山地蔵院」，整體宿坊住宿體驗相當不錯，對面就是公車站牌交通很方便。

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高野山宿坊預約

世界遺產高野山是日本佛教真言宗的聖地，擁有超過50間宿坊（寺廟住宿），除了提供高野山寺廟住宿外，還能體驗早課、精進料理，較有名的寺院為惠光院、一乘院、福智院等，而我們此行住宿的是「高野山地蔵院」。

高野山宿坊費用（高野山宿坊預約網站）

所有宿坊都是統一透過「高野山宿坊協會」官網預約，可以排序前三住宿志願，官方會依照當日空房預約狀況作安排，住宿費用依照每間寺院的房型有所不同，最基本的房間需共用衛浴，一泊二食每人價格為13200日圓（約新台幣2600元）起，若想要獨立衛浴的房型價錢就會比較貴。

交通、入住時間

前往「高野山地蔵院」的交通方式相當方便，搭乘公車至「苅萱堂前」，下車後過馬路就到了！入住時間為每日下午15：00－17：00，如果因為行程安排無法在這區間抵達，請務必提前與院方溝通。

住宿環境

原本以為寺廟住宿環境會比較老舊，沒想到其實跟日本多數溫泉飯店差不多，大多都已經有了現代化裝潢，像這裡連電梯、Wi-Fi都有提供，網路訊號還非常強。

佛教重地要保持安靜

需要特別注意的是，在寺院裡頭請盡量保持安靜，房間裡榻榻米上不能拖行李箱（輪子會損壞榻榻米），房間內是可以飲食的，只是基於宗教尊重，在寺廟裡頭還請不要吃葷食，零食也是一樣，要吃就在外面吃完再進來，很多人會詢問，日本寺廟裡頭可以喝酒嗎？答案是可以的！甚至「高野山地蔵院」裡的販賣機也有賣酒。

入夜溫度驟降

我此次所入住的是最基本的房型，房內空間比預期中大，進房時已經幫你把床鋪好了。高野山入夜後的溫度非常冷，大家記得一定要帶好保暖衣物，加上公共區域沒有暖氣，晚上要上廁所真的要穿外套，即使已經三月下旬，晚上的氣溫依舊接近零度啊！

晚上10點熄燈

房內是沒有浴室、廁所的，需移動到公用區使用，每層樓都有廁所、洗手台，大浴場則在一樓，這裡每晚10點熄燈，洗澡記得要在10點前完成。

體驗早課

每天早上7點會做早課，採自由參加，裡面是不可以拍照的，退房時間則為早上9點，體驗寺院生活就是要早睡早起啦！

精進料理

早餐、晚餐皆為院方準備的精進料理（素食料理），用餐時間是所有住客全部統一，早餐為07：30、晚餐為17：30，整組團體會安排坐在一起。雖然是素食料理，但餐點的美味度相當不錯，甚至有幾道讓我為之驚艷。晚餐的份量還蠻夠的，白飯吃不夠都能無限續加，早餐就比較精緻一些，可整體來說仍算是個很棒體驗！

附近景點

「高野山地蔵院」距離各大高野山景點都不遠，走路或搭公車移動皆很方便，壇上伽藍、根本大塔、金剛峯寺、奧之院等必訪高野山景點，大概都是一公里左右的路程，地理位置剛好在正中間。

高野山宿坊超過50間，每間都有著自己的特色，我還蠻喜歡「高野山地蔵院」的，是很不同的住宿體驗，有規劃高野山兩天一夜旅行，會在高野山住一晚的話，很推薦大家預約宿坊體驗，放慢生活步調讓身心靈得到片刻休息。

高野山地蔵院

地址：和歌山県伊都郡高野町高野山573

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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