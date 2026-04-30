日月潭隱藏版木造咖啡廳！坐落水社大壩旁山林小徑氛圍清幽

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

有些地方不是新出現，而是被重新看見。「明潭傳奇風物館」就是這樣的存在，很多人以為它是今年才誕生的全新日月潭景點，但其實，它早已在水社大壩旁的山林小徑裡，靜靜走過了將近二十年的歲月。只是以前的它，低調得像一段沒有被翻開的篇章。

這一次，由第三代重新整修後，這個地方彷彿被輕輕擦拭了一遍。保留下來的，是時間的痕跡；被重新賦予的，是屬於現在的溫度。走進去的那一刻，不會覺得它嶄新，反而更像是一段熟悉卻久違的故事，在此刻重新被說起。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

地理位置

這裡的位置非常好，就在日月潭水社大壩尾段，馬路對面的小巷子走進去就到了。各位如果騎自行車遊日月潭的話，這個景點是一定要安排進日月潭行程中。但是如果開車前往的話，裡頭會車比較不方便，建議可以停在入口處沿著白線停車，然後再步行前往，從路口走到「明潭傳奇風物館」約三到五分鐘即可到達。

環境介紹

在日月潭生活了七年，以為自己早已熟悉這片湖與山的每一個角落，卻沒想到，仍然有這樣一個地方，靜靜地躲在時間與記憶之外，對我來說像是一個遲來的相遇。

明潭傳奇：張連桂

而這個地方之所以動人，不只是因為它的景，而是它承載的那段過去。那是一段關於日月潭的傳奇，關於一個人，也關於一個時代。那個傳奇人物，就是「張連桂」。

無數歲月拼湊而成

它不像一般景點那樣張揚，更像一個帶著神秘氣息的秘境，藏在山林之間，也藏在故事之中。走進園區，眼前不是單一風格的建築，而是層層堆疊、彼此交錯的時光痕跡。木造的小屋、斜斜延伸的屋簷、帶著歲月感的紅框窗戶，還有被綠意包圍的角落，像是不同年代的記憶，被安靜地拼接在一起。

張連桂展示館

走進張連桂展示館，時間彷彿被輕輕拉回很遠的過去。這個空間，最早可以追溯到1921年，在日月潭的山林之間，靜靜存在了超過一個世紀。它不只是展示館，更像是一段被收藏起來的人生。

走過一生的光陰

這裡，記錄著張連桂一生的軌跡。從他的經歷、他的故事，到他如何在這片土地上生活與創作，都被細細地保留下來。沒有誇張的裝飾，卻讓人能慢慢走進那個年代。展示櫃裡，一件件手工藝品安靜地陳列著。魚簍、菜籃，還有那些細緻的瓶中作品，每一樣都帶著手作的溫度，也帶著時間留下的痕跡。看似簡單的物件，卻能讓人想像當年的日子，是如何被一雙手，一點一滴地編織出來。

座位區

座位區的空間採半開放式的設計。這裡有一種被時間溫柔包覆的自然感。整體以木造結構為主，粗獷的樑柱交錯在頭頂，沒有刻意修飾的線條，反而保留了原木最真實的樣子。座位之間保留著剛剛好的距離，沒有刻意塞滿的擁擠感。木桌、長椅與幾張簡單的椅子。這裡沒有冷氣，卻一點也不讓人覺得悶熱。

感受山間涼意

風從山林間慢慢吹進來，穿過木造的窗框與樑柱，帶著樹葉的氣息，也帶著一點午後的溫度。有時候，只是坐著不動，也能感覺到空氣在流動。微風輕輕拂過，不張揚，卻剛剛好。或許正是少了機械製造的涼意，才讓人更清楚地感受到，這裡的舒適，是來自於大自然本身。

綠意圍繞

在後方也有一處座位區，這裡同樣被綠林包圍著，窗外不是風景，而是一整片延伸進來的森林，枝葉幾乎貼近窗邊，光線透過層層綠意篩落，讓整個空間多了一點靜，也多了一點深度。與前方相比，這裡多了一種更濃厚的「生活感」。木質桌椅依然簡單，但視線會不自覺被牆面上的藝術品吸引。在這裡，空間不只是用來停留，更像是一個承載創作的地方。

巨龍雕塑

最醒目的，是牆面上那條巨龍。它並不是精雕細琢的華麗雕塑，而是由一個個鐵罐、金屬零件拼接而成，粗獷、立體，甚至帶著一點靈動的野性。那條龍懸掛在木樑之間，在自然光的照映下閃著微微的金屬光澤，與周圍溫潤的木質空間形成一種奇妙的對比。

融入大自然

一邊是自然、是森林、是時間留下的痕跡；一邊是人為創作、是記憶、是被重新賦予生命的材料。坐在這裡，會發現，風景不只在窗外。那些被重新組合的物件、那些帶著故事的作品，同樣也是這個空間的一部分。

傳統技藝DIY

目前這裡有許多傳統技藝的手工DIY可以報名，如果來用餐喝咖啡之餘。如果想要報名的話，建議可以提前到店家的IG私訊報名體驗。

菜單



餐點介紹

如果想要用餐的話，真的不可以錯過這裡的芒萁風味套餐（也有素食的口味選擇）。以日月潭來說，這樣的一份套餐，包含咖啡與紅茶，還有飯後甜點，這樣的價格CP值算蠻高的。最棒的就是還有大自然的綠林景色可以欣賞。

芒萁入菜

幾乎沒有看過有人把芒萁入菜，第一次遇見時，反而多了一點好奇。這樣來自山林的植物，被端上餐桌，少了距離感，卻多了一種貼近土地的真實。

湯頭溫潤散發清香

湯一入口，是很輕的香氣。不是濃烈的那種味道，而是一種慢慢浮現、帶點草本氣息的清香，像是森林裡的味道，被悄悄收進了碗裡。再細細品嚐，會發現湯頭有自己的層次。

不張揚，卻很有記憶點，搭配店家特製的調味方式，讓整體風味變得溫潤又耐喝。裡頭的排骨不僅大根，更是滷到相當的入味。很奇妙的是，原本只是想試一口，卻在不知不覺中，一口接著一口。沒有特別去意識，卻已經把整碗喝得差不多了。

▲套餐中的副菜小食有酥食炸物跟蔬菜沙拉可以選擇。

飲品

如果想要來休息品嚐下午茶的話，目前有提供手沖咖啡，這裡的咖啡豆都是老闆自己烘焙的。如果想要品嚐日月潭紅茶的話，也可以來這邊。透明的壺中，茶葉慢慢舒展，熱水緩緩注入，色澤一點一點轉深，像是在醞釀一段安靜的節奏。

靜享下午茶時光

一旁的冰拿鐵，奶泡綿密地浮在上層，與咖啡交織出柔順的口感。如果各位有選套餐的話，甜點也包含在裡頭，金沙茶葉蛋泡芙、紅茶年輪以及馬卡龍三選一。如果只是前來享用下午茶的話也可以單點。沒有過度華麗的裝飾，但搭配著窗外的綠意、與微微流動的光影，讓這一份下午茶，變得不只是「吃」，而是一段可以被記住的時間。

明潭傳奇風物館博物館

地址：南投縣魚池鄉中山路510巷10號

電話：049－2855067

營業時間：09：00－17：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►香港東涌隱藏版景點！神還原「九龍寨城」懷舊街市

►香港掃街必停這攤！吃爽脆生腸＋超Q魚蛋 深水埗站走2分鐘就到

►泰安隱世美食深藏山林彎道間！老三合院享用炭燒客家銅鍋