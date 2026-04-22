布丁狗首登場！新北河濱蝶戀季5/9啟動　日賞花、夜點燈超浪漫

▲2026新北河濱蝶戀季將在5月9日至5月24日在板橋蝴蝶公園開展。（資料照／新北市高灘處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

布丁狗粉絲站出來！新北市高灘處今宣布，「2026新北河濱蝶戀季」將於5月9日至5月24日在板橋蝴蝶公園啟動，今年首度與三麗鷗合作，引進布丁狗5大裝置，並搭配花海及蝴蝶光環境，呈現白天童趣、夜間浪漫的氛圍。

▲新北河濱蝶戀季每年都在初夏登場，是北部人賞花、賞燈的熱門去處。（資料照／新北市高灘處提供）



「2026新北河濱蝶戀季」每年都在初夏登場，成為板橋一大節慶盛事。今年以「漫舞花間」為主題，搭配3萬株季節草花，為整體景觀增添自然色彩；到了夜晚，滿佈的蝴蝶燈展現另一番風情，點燈時間預計為晚上6至10點。

高灘處指出，本次蝴蝶花海花海約1公頃，花種有波斯菊、百日草、孔雀草、石竹、雞冠花、夏堇等約14種，數量約3萬棵，花期預估從5月初到6月初。

今年高灘處首度與布丁狗合作，推出《漫舞花間・幸福迎賓》、《花漾幸福・夢想升空》、《花間甜夢・幸福層疊》、《漫舞花間・祝福留影》5大裝置及特色燈光造景，融合角色與燈光設計，宛如走進童話般的蝴蝶國度。

▲▼「2026新北河濱蝶戀季」首度與布丁狗合作；5月9日、10日將推出手作活動。（圖／高灘處提供）



開幕首週（5月9日、10日）將推出限定活動，現場完成FB打卡上傳，即可獲得限量布丁狗派對帽及康乃馨造型杯墊，送完為止。同時也規劃多場手作體驗課程，包括生態玻璃球、牙刷刷染手提袋、可愛苔球及擴香石DIY等，費用介於220至250元間，即日起開放線上報名並採抽籤制，適合親子同遊，在初夏花海中共度溫馨母親節。

板橋蝴蝶公園

1.大眾交通運輸：搭乘捷運在江子翠5號出口，再轉乘藍17、藍31及仁愛幹線，在音樂公園站下車，步行約10分鐘（800公尺）即可抵達板橋蝴蝶公園。

2.開車前往：從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入江翠停車場，即可看到「蝴蝶公園」。（Google搜尋：「蝴蝶公園地景花海」即可找到）