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憑報稅單享3人同行1人免費　這一鍋集團4品牌推母親節優惠

▲憑任一報稅單據到這一小鍋用餐，即享3人同行1人免費。（圖／這一鍋集團提供）

▲憑任一報稅單據到這一小鍋用餐，即享3人同行1人免費。（圖／這一鍋集團提供）

記者黃士原／台北報導

母親節適逢報稅季，為了兼顧大家的荷包與儀式感，這一鍋餐飲集團旗下4個品牌推出多項優惠，享用指定4人套餐送復古即可拍相機，憑報稅單可享3人同行1人免費。

這一鍋餐飲集團今年以「用一頓飯留下回憶」為主軸，結合A5和牛饗宴與「復古即可拍相機」，將聚餐升級為可被記錄的節慶體驗。「這一鍋」推出母親節限定套餐，主打和牛、海陸饗宴的4人套餐3999元，可一次享受到「日本A5和牛」與「珍選海鮮拼盤」，凡點此套餐再送一台「限量復古即可拍相機」，活動4月30日至5月17日。

▲限量復古即可拍相機。（圖／這一鍋集團提供）

▲限量復古即可拍相機。（圖／這一鍋集團提供）

「燒肉同話」則鎖定小家庭，主打3688元的3人燒肉饗宴，一次集結A5日本和牛翼板與澳洲和牛板腱的頂級雙享，更特別獻上「肉肉花蛋糕」。凡點購任一套餐，可用299元即可加購「限量復古即可拍相機」，活動4月30日至5月17日。

▲這一鍋母親節3999元限定套餐，點餐即贈限量復古即可拍相機。（圖／這一鍋集團提供）

▲這一鍋母親節3999元限定套餐，點餐即贈限量復古即可拍相機。（圖／這一鍋集團提供）

▲燒肉同話3688元三人饗宴華麗升級，加碼299元 限定加購限量復古即可拍相機。（圖／這一鍋集團提供）

▲燒肉同話3688元三人饗宴華麗升級，可用299元加購限量復古即可拍相機。（圖／這一鍋集團提供）

面對多數上班族5月同時要「報稅與慶祝母親節」的荷包雙重壓力，「這一小鍋」貼心推出「報稅不煩」活動，5月1日至5月20日，憑任一報稅單據到店用餐，即享3人同行1人免費。此外，還有「母親來吃鍋」雙重好禮，單桌消費滿999元，帶母親用餐，即可免費入手「限量復古即可拍相機」一台；若消費未滿額，也可以299元加購。

▲韓啵應援「初級大人」的暖心餐敘，滿額送厚切豬五花。（圖／這一鍋集團提供）

▲韓啵應援「初級大人」的暖心餐敘，滿額送厚切豬五花。（圖／這一鍋集團提供）

「韓啵」則推出「初級大人請漂亮媽咪吃飯」三重奏，單桌消費滿899元（10%服務費另計）並完成社群分享送厚切豬五花；單桌消費滿999元送限量復古即可拍相機。此外，參與韓啵官方社群貼文留言活動，還有機會抽中「啵啵豬嫩豆花煲」1份。

▲4/22-5/31和媽媽到西堤消費套餐並送上擁抱，就送媽媽「魚子醬焗烤蝦」1份。（圖／王品集團提供）

另外，西堤牛排搶攻母親節商機，5月31日前和媽媽到店消費套餐並送上擁抱，就招待媽媽「魚子醬焗烤蝦」，將擁抱的合照上傳至品牌Facebook粉絲專頁指定貼文，還有機會抽中只送不賣的「西堤海灘袋」。

此外，西堤本季推出12款新菜，新主餐「墨西哥辣味炙烤牛排」將特調墨西哥辣醬淋在香烤牛排上，一口咬下香辣過癮。「嫩煎牛排佐法式紅酒鴨腿」，外皮煎至金黃酥脆的香煎鴨腿搭配經典牛排，享受雙重滿足。

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