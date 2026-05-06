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宜蘭25元無名蔥油餅撲空率超高！藏身巷弄鐵皮屋依然排爆

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

宜蘭市美食推薦「宜蘭無名蔥油餅」，地點在宜蘭市區北館市場周邊巷弄，鐵皮屋下無招牌小攤位，位置超級低調，有時候地標顯示營業還會撲空。菜單就只賣蔥油餅，之前來好幾次都撲空，後來問隔壁攤位才知道他們都會提早賣完，想吃一定要提早來。

▲▼宜蘭無名蔥油餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

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交通位置
地址在北館市場附近的南興街，從宜蘭車站走過來大約10－15分鐘，開車可以停在聯勤204停車場。

▲▼宜蘭無名蔥油餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境介紹

▲▼宜蘭無名蔥油餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼宜蘭無名蔥油餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲老闆熟練地壓扁麵團、放入鍋中，煎台上滋滋作響的聲音真的超級療癒。

▲▼宜蘭無名蔥油餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲旁邊放著麵團，每天準備的數量有限，賣完就會收攤。

▲▼宜蘭無名蔥油餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼宜蘭無名蔥油餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲老闆娘忙著分切蔥油餅。

菜單價格

▲▼宜蘭無名蔥油餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這裡的蔥油餅沒有加蛋選項。

餐點內容

蔥油餅 25元

▲▼宜蘭無名蔥油餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲剛煎好的蔥油餅，外酥內軟，有著麵粉甜味和淡淡蔥香，喜歡吃辣也可以加點辣椒醬。

在地人也愛吃
這間宜蘭無名蔥油餅，隱身在市場小巷的鐵皮屋下，來買的在地人還蠻多的。建議想吃的最好提早來，因為有可能9點多就賣完了！

▲▼宜蘭無名蔥油餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

宜蘭無名蔥油餅

地址：宜蘭縣宜蘭市南興街260號
電話：0965－111397
營業時間：06：00－11：00（賣完就收攤）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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