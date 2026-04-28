好康！限量TTE台北旅展門票　加入新聞雲APP搶先領取

活動小組／綜合報導



▲上半年最大旅展登場，萬款優惠一次開搶，快到新聞雲APP兌換旅展門票。（圖／活動小組提供）

暑假還沒到，旅遊優惠先開搶！第20屆「台北國際觀光博覽會（TTE）」將於5月22日至5月25日在台北世貿一館登場，集結全球觀光資源與萬款優惠，從機票、飯店到完整行程一次買齊。即日起至5月24日晚上8點止，透過新聞雲APP，還能兌換限量門票，搶先卡位暑假最划算旅遊商機！

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隨著旅遊需求持續升溫，台北國際觀光博覽會被視為暑假前「最關鍵省錢入口」。現場匯聚各國觀光局、航空公司、旅行社、郵輪品牌及五星級飯店，推出展場限定優惠，無論想飛日本、韓國或東南亞，甚至郵輪度假，都能一次比價、直接入手。回顧往年盛況，旅展曾吸引超過30萬人次參觀，是許多民眾規劃出國、撿便宜的固定行程之一。

【台北國際觀光博覽會-展出資訊】

- 展覽日期：2026年05月22日（五）~ 2026年05月25日（一）

- 展覽時間：10：00 ~ 18：00

- 展覽地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）

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想免費入場 新聞雲APP門票限量兌領

1.下載並打開新聞雲APP:

完成「會員登入」並「綁定東森購物網」，點選APP右下角的「會員中心」→「好禮兌換區」。

2.使用東森幣兌換:

100枚東森幣可兌換「TTE觀光博覽會入場券」1張。 (每人最多限換2張)

3.領票方式:

攜帶「新聞雲APP」>「我的兌換券」，前往台北車站東森廣場(K區)-西廣場-東森購物自營門市（櫃位編號 KB120）現場領票。

PS.領取方式及地圖位置，請詳見「我的兌換券」內頁說明。

4. 領票時間:

即日起至5月24日，每日11:00至20:00。

5. 操作步驟圖如下: ↓↓↓



▲完成新聞雲APP會員登入及綁定東森購物網，點選右下角「會員中心」>「好禮兌換區」，即可用100枚東森幣兌換門票；活動期間內，憑「我的兌換券」之台北國際觀光博覽會門票兌換券 至台北車站K區領取。(圖／活動小組)

除了全球旅遊優惠，本屆另一亮點是「第二屆韓國旅遊博覽會」，集結韓國各地觀光單位，把道地文化直接搬進展場。

從江原道自然景觀、全羅道特色美食，到慶尚道歷史文化，現場都有官方代表提供第一手旅遊資訊，讓你還沒出國就先沉浸韓流氛圍。

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PS.活動參與需自備手機及網路，主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

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