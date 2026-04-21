碧潭水舞季5/1登場！「升級雙菱形舞台」55公尺寬　還有300秒煙火

▲「2026碧潭水舞季」將於5月1日至6月14日登場，期間每晚6點30分至9點，每半小時演出一場。（資料照／新北市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新北「2026碧潭水舞季」將於5月1日至6月14日登場，期間每晚6點30分至9點，每半小時演出一場。觀旅局表示，今年主打「舞力全High」，全面升級水舞規模與科技視覺，營造沉浸式水岸夜間體驗。此外，開幕式當晚將有「水上鋼鐵人飛板秀」，結合水舞演出呈現高難度旋轉與後空翻特技；閉幕當晚8點則規劃300秒煙火秀，點亮碧潭夜空。

▲今年水舞閉幕式（6月14日）將安排300秒煙火秀。（資料照／新北市觀旅局提供）



亮點一：首次「雙菱形水舞舞台」達55公尺寬

突破以往單一設計，本次水舞舞台首次採用雙菱形構造設計，搭配噴水點位與動態編排，強化整體視覺張力與舞台辨識度。觀旅局表示，演出以中央25公尺大型水幕為核心，並向新店溪左右軸向延展至55公尺寬；同時雷射光雕技術投射於水幕之上，呈現更立體、層次豐富的視覺效果。

亮點二：首度導入LED發光地磚

首度導入LED發光地磚，將隨音樂節奏與水舞同步變化，營造如同戶外Disco般的動感氛圍；中央另設置6組直衝天際的光束燈，打造「碧潭之心」視覺焦點。

亮點三：草皮區光環境「蝴蝶燈、光球圓燈」點亮

現場亦規劃光環境營造，草皮區設置蝴蝶燈、光球圓燈、狗尾草燈與光柱，勢必成為夜拍熱點。

亮點四：開幕「水上鋼鐵人飛板秀」、閉幕施放300秒煙火

開幕式5月1日晚上7點，首次規劃水上鋼鐵人飛板秀，呈現花式旋轉、後空翻等高難度水上特技，為活動揭幕；閉幕當晚8點安排施放長達300秒煙火，為活動劃下璀璨句點。

▲DCC碧潭廣場將再次上演街頭藝術。（資料照／新北市觀旅局提供）



亮點五：「碧潭大舞台」、「水上舞台DJ秀」增添熱鬧氣氛

「碧潭大舞台」將於5月23、24日登場，由校園舞團帶來演出；「水上舞台DJ秀」於5月9日、16日、30日及6月6日晚間開唱；5月2日、9日、16日在DCC碧潭廣場舉辦的「春日街藝小劇場」，帶來扯鈴、魔術、川劇變臉等表演。此外，還有春日農夫市集、行動書車及在地走讀導覽，串聯碧潭、烏來與和美山步道。

▲碧潭東岸5月2日、9日、16日有希望市集可逛。（資料照／新北市觀旅局提供）



亮點六：碧潭周邊商圈、旅宿優惠

水灣餐飲遊憩區推出飲品9折起、滿千送200元抵用券及加價升級套餐等活動，完成任務還可獲得漸層棉花糖與限定禮包；DCC碧潭廣場則推打卡抽無水香氛機活動，裕隆城也結合多品牌推出消費優惠。住宿方面，帝景飯店提供入住分享送禮；新加州景觀飯店祭出評論升等房型；美麗春天大飯店則推出限量優惠住房專案。