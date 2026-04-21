星野「OMO7橫濱」今開幕7亮點一次看　屋頂露台賞景聽爵士樂

▲OMO7橫濱正式開幕。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

星野集團旗下都市觀光飯店品牌「OMO」全新據點「OMO7橫濱」於今（21日）正式開幕，地點位於橫濱JR關內站前「BASEGATE 橫濱關內」園區內，為舊橫濱市政廳舊址再開發計畫的一環。飯店以「隨心盡興，濱風主義」為概念，融合歷史建築與現代設計，透過7大特色打造新舊交融的住宿體驗。

▲公共空間「OMO Base」承襲並重新詮釋過去舊橫濱市政廳行政大樓的建築風景。

特色1：歷史建築活化再生

OMO7橫濱建築前身為1953年竣工的舊橫濱市政廳，由村野藤吾設計，2025年獲認定為橫濱市歷史性建造物。此次保留原址改造為「傳承型飯店」，延續城市記憶。

特色2：公共空間「OMO Base」

館內「OMO Base」設置了一座連接1樓與2樓的象徵性大階梯。此設計承襲並重新詮釋舊橫濱市政廳行政大樓中極具代表性的「舊市民大廳大階梯」，也再利用了由村野藤吾所設計、展現其特色的流線型曲面扶手部分，為空間增添獨特的建築美感與存在感，成為整體熱鬧氛圍的視覺焦點。

▲OMO7橫濱設計兼具歷史感。

特色3：數字設計延續建築語彙

「OMO7橫濱」保留了由村野藤吾所設計的樓層標示，其獨特的數字設計語彙也被重新應用於「電梯樓層按鈕」、「各樓層標示」以及「客房號碼標示」等細節之中。由於原始設計並未包含數字「0」與「9」，補全過程成為一大挑戰。

▲▼OMO7橫濱館內有多種房型，從雙人房到多人出遊都能找到適合的選擇。

特色4：主題客房設計

全館共276間客房，分為9種房型，面積20至73平方公尺，以紅、藍、綠為主色，靈感來自舊市廳舍內裝色彩。最多可容納6人的「Yagura Suite」兼具寬敞空間與挑高設計，無論是好友團體或家庭旅遊，都能在同一空間中舒適相聚、悠閒度過時光。

此外，可容納4人的「Katariba Room」則不僅適合2人享受寬敞奢華的住宿體驗，也推薦4人圍繞沙發，共度交流談心的愉快時光。

▲豪華早餐自助餐「Yokohama Morning Specialties」。

▲品牌首度推出「OMO Bakery」。

特色5：多元餐飲體驗

「OMO Dining」講究每一項食材的選用與呈現方式，豪華早餐自助餐「Yokohama Morning Specialties」為旅客帶來充滿儀式感的早晨體驗。晚間則推出多樣橫濱特色料理，不僅有代表性的拿坡里義大利麵與焗烤飯，還包含融合創意的餐點，如龍蝦麻婆風味酥皮派，以及包裹香辣羊肉餡的紅色餃子等中華風料理。

同時，OMO品牌首度推出「OMO Bakery」，早晨時段採自助式，提供以麵包為主的套餐；從中午至夜晚，則呼應橫濱作為咖哩傳入日本的起源地，主打5款特製咖哩麵包。店內提供約30種麵包可供選擇，不僅適合午餐或咖啡時光，夜晚更可享受結合酒類的「麵包佐酒」，帶來全時段皆宜的用餐體驗。

▲延續品牌一貫特色，館內設有「Go-KINJO 周邊活動」與原創地圖。

特色6：周邊導覽服務

提供「Go-KINJO 周邊活動」與原創周邊地圖，由館內人員推薦關內、橫濱中華街與野毛等區域，帶領旅客深入探索街區。

▲屋頂開放式露台能欣賞風景，也能聆聽爵士樂。

特色7：屋頂夜間體驗

屋頂「HAMAKAZE Terrace」推出夜間活動「Local Rhythm Night」，旅客可前往全長約45公尺的開放式露台，這裡設有可眺望周邊景色的觀景區、可伸展放鬆的沙發座位，以及適合享用美食的桌席。

旅客可手持精釀啤酒與限定美食，在海風輕拂中，沉浸於與橫濱淵源深厚的爵士樂等多元音樂之中。結合音樂演出與餐飲，呈現橫濱港都夜生活與爵士文化。

▲橫濱郵船大樓將改建為酒店「The Maritime Hotel Yokohama Bay」。（圖／株式会社Plan・Do・See提供，下同）

此外，位於橫濱市中區的歷史建築「橫濱郵船大樓」，將改建為酒店「The Maritime Hotel Yokohama Bay」，並預計於 2027年1月底開幕。酒店以港口為靈感，打造充滿異國情調的主題客房與宛如船上甲板的餐飲空間。

▲酒店大廳。

橫濱郵船大樓最早於1888年作為日本郵船的據點誕生，現今建築則於1936年重建完成，16根列柱與細緻的雕刻裝飾令人印象深刻。現在經營團隊承襲曾作為航海據點的歷史記憶，將此歷史空間改建為結合婚禮教堂與餐廳的酒店，宛如劇場般大氣豪華的迎賓大廳、充滿異國氣息的客房，以及彷彿船上甲板般的餐飲空間，處處流露出當時的文化底蘊與故事氛圍。

▲每間客房都有以世界不同港口設計主題。

酒店共規劃 52間客房、7種房型，每間客房面積皆在38平方公尺以上，空間寬敞舒適。客房設計以與橫濱有深厚連結的世界各地港口為主題，展現不同地域的獨特個性。

▲教堂。

▲酒店餐廳。

餐廳空間以船上甲板為靈感，打造開放感十足的設計。位於入口附近的酒吧，則呼應此地過去作為文化交會點的歷史，融合東西方元素的室內設計，彷彿讓人穿越回1980年代。館內同時提供婚禮服務，教堂以溫潤的磚牆與木質為基調，窗外綠意盎然，自然光自天井灑落，映照著正前方清新亮麗的彩繪玻璃，溫柔地包覆新人交換誓言的重要時刻。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）