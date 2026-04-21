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五桐號推「麝香葡萄」2款新飲品　限時第2杯7折

▲▼五桐號推出全新「麝香葡萄系列」，以及新配料「桂花粉粿」。（圖／記者蕭筠攝）

▲五桐號推出全新「麝香葡萄系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

五桐號推出全新「麝香葡萄系列」，搭配粉粿烏龍、柚子冰沙共2款口味，還有新配料「桂花粉粿」，4月23日起開賣，可享限時第2杯7折、配料升級等優惠。

▲▼五桐號推出全新「麝香葡萄系列」，以及新配料「桂花粉粿」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麝香葡萄粉粿烏龍。

▲▼五桐號推出全新「麝香葡萄系列」，以及新配料「桂花粉粿」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麝香葡萄柚子冰沙。

「麝香葡萄粉粿烏龍」有葡萄果肉以及新配料桂花粉粿，每杯售價79元；「麝香葡萄柚子冰沙」則是結合韓國柚子醬、錫蘭紅茶打成冰沙，搭配手作綠茶凍，每杯售價89元。另外，桂花粉粿使用桂花釀入料製成，每份售價20元。

▲▼五桐號推出全新「麝香葡萄系列」，以及新配料「桂花粉粿」。（圖／記者蕭筠攝）

▲新配料桂花粉粿。

新品上市，23日至30日麝香葡萄系列新品任選第2杯7折；5月1日至8日「麝香葡萄柚子冰沙」的綠茶凍可免費升級桂花粉粿。﻿

▲▼一手私藏世界紅茶推出全新「埃及紅茶系列」。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

▲尼羅河N°26。（圖／一手私藏世界紅茶提供，下同）

▲▼一手私藏世界紅茶推出全新「埃及紅茶系列」。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

▲月影芭絲特。

另外，一手私藏世界紅茶近日則推出全新「埃及紅茶系列」，其中「尼羅河N°26」為錫蘭紅茶融合薄荷及接骨木花，售價55元；「月影芭絲特」則以尼羅河紅茶為基底加入鮮奶調和，售價65元。

新品上市，5月31日前於門市購買埃及紅茶系列任2杯即送「埃及貓保冷袋」1個，送完為止；買埃及紅茶系列任一飲品還可享88元加價購「探險貓環遊世界茶包組（原價150元）」。另於官網推出「埃及貓保冷袋加探險貓環遊世界茶包」任選優惠價299元起。

關鍵字： 美食情報 美食雲 五桐號 一手私藏世界紅茶

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