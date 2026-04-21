國道服務區推母親節優惠　滿額送LINE點數、5/10憑發票拿康乃馨

▲古坑服務區黃花風鈴木展覽。（圖／南仁湖提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

51勞動節連假與母親節在即，南仁湖企業整合旗下據點，自5月1日至10日推出「愛在五月 幸福加倍」活動，期間於中壢、湖口、古坑服務區及大武之心南迴驛站，單筆消費滿200元並加入官方LINE帳號，即可獲得LINE POINTS 30點；5月10日母親節當天，於上述4據點憑不限金額發票還可兌換康乃馨一支。

▲5月10日母親節當天，中壢、湖口、古坑服務區及大武之心南迴驛站憑不限金額發票，可兌換康乃馨一支。



雲林古坑服務區則延伸跨界合作，5月1日至7月31日，憑劍湖山世界主題樂園門票票根，並於服務區消費滿499元，可至8588咖啡烘焙櫃位兌換大杯美式或拿鐵咖啡一杯；另至6月30日前，拍攝室內黃花風鈴木造景並上傳社群，也能兌換小禮。

▲古坑服務區8588咖啡烘焙櫃位。



針對長途駕駛需求，中壢、湖口與古坑服務區自5月1日至8月31日推出職業駕駛專屬優惠，使用休息室即可享咖啡或提神飲品半價。

▲小墾丁渡假村-乖乖聯名主題房。



此外，屏東小墾丁渡假村同步推出加碼方案，房客加入官方帳號並購買「度咕與森林好朋友」LINE貼圖，即可再拿30點LINE POINTS。