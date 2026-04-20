壽司郎台中首家DIGIRO數位門市4/24開幕　150公分巨型螢幕點餐

▲壽司郎台中首家DIGIRO數位門市4/24開幕。（資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

壽司郎「DIGIRO數位迴轉壽司」正式進軍中台灣，4月24日於台中黎明市政南店登場，這也是中部首家DIGIRO門市。改裝重新開幕，該店推出三重好康，除了「極上鮪魚大腹」特價40元，滿額送A4開幕資料夾、抽萌抱壽司娃娃。

日本壽司郎在2023年推出「DIGIRO數位迴轉壽司」，有別於傳統壽司迴轉檯，在座席旁設置寬150公分、高50公分的巨型螢幕，將迴轉壽司邊看邊挑選的逛盤樂趣透過巨型螢幕重新呈現。顧客不僅能直覺地瀏覽餐點、掌握推薦菜色，更能享受兼具趣味與便利的全新用餐體驗。餐點透過座席旁的迴轉壽司鏈送達，以確保新鮮與品質。

▲巨型螢幕寬150公分、高50公分。（資料照／記者黃士原攝）

繼微風南山店、台北內湖美麗華店後，台灣壽司郎今日宣布，改裝重新開幕的台中黎明市政南店也導入DIGIRO數位迴轉壽司，座席配置多元點餐模式，包括「壽司郎經典模式」、「萌抱壽司模式」與「AQUARIUM模式」，並支援雙人同時操作，餐點透過迴轉鏈即時送達。另設有「飽足進度條」與互動遊戲機制，當進度滿格將隨機啟動萌抱壽司小遊戲，為家庭與朋友聚餐增添娛樂性與互動感。

▲極上鮪魚大腹。（圖／壽司郎提供）

▲萌抱壽司娃娃。（圖／壽司郎提供）

慶祝「台中黎明市政南店」改裝開幕，壽司郎特別推出三重好康，4月24日起推出人氣商品「極上鮪魚大腹」特價40元。4月24日結帳時出示「台灣壽司郎官方粉絲專頁」FB按讚畫面，單筆消費折扣後滿300元以上，即贈「A4開幕資料夾」1個，數量有限、送完為止。

4月24日起至5月7日，凡於店內單筆消費折扣後滿500元以上，即可參加「萌抱壽司45cm娃娃」抽獎活動，將抽出10位幸運得主。

▲本村炸雞小巨蛋店23日開幕。（圖／業者提供）

另外，搶攻演唱會人流商機，本村炸雞選在捷運台北小巨蛋站2號出口開新門市，4月23日開幕。歡慶小巨蛋店開幕，25日前2人同行至門市內用即可獲得「炸雞綜合（M）買1送1券」，每日限量20組，限送電子券。

本村炸雞採用雙重炸製工法，手工把醬汁均勻刷在炸雞上，保有酥脆口感，又能吃到濃郁風味，有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀3種醬料，並提供綜合（雞翅+雞腿）、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有S、M、L共3種不同份量，價位從148元至638元，依照部位搭配份量而有所不同。