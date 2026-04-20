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台南本周末限定熱氣球光雕、繫留體驗　可搭免費交通接駁

▲▼西拉雅森活節。（圖／西拉雅風管處提供）

▲西拉雅森活節本周末登場。（圖／西拉雅風管處提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南2026西拉雅森活節將於4月25、26日及5月1日至5月3日於西拉雅國家風景區熱鬧登場，今年首周由最受歡迎的熱氣球嘉年華揭開序幕，現場有熱氣球繫留體驗、光雕秀、美食市集、DIY手作及趣味闖關活動，並攜手中央氣象署於官田遊客中心設置氣象互動體驗館，讓旅客邊玩邊學。4月25日晚間更將推出限定熱氣球光雕秀，預料將成為活動最大亮點。

西拉雅森活節今年分2周末舉行，為維護飛行安全，主辦單位公告活動期間（4月25日0時至4月26日24時）禁止於活動區域地表400呎以下操作遙控無人機，違規者最高可處新台幣30萬元罰鍰，並可沒收設備，另因應人潮，活動兩日將實施交通管制。

▲▼西拉雅森活節。（圖／西拉雅風管處提供）

▲西拉雅森活節4月25日當天有熱氣球光雕秀。

交通方面，主辦單位建議優先搭乘大眾運輸工具，可搭台鐵至隆田車站後站，轉乘免費接駁車、「台灣好行菱波官田線」或租借YouBike前往會場；自行開車者則可將車輛停放於隆田車站、陽明工商或神田路周邊停車場，再轉乘接駁進場。

活動期間福田路自下午1時30分起進行交通管制，僅開放單側機車停放，汽車車位滿位後將採「只出不進」措施，自行車須停放於指定區域且禁止騎乘入園。

▲▼西拉雅森活節。（圖／西拉雅風管處提供）

▲現場也有熱氣球繫留體驗。

▲▼西拉雅森活節。（圖／西拉雅風管處提供）

▲旅客也可帶著毛孩一起玩。

免費接駁車則規劃「隆田車站線」及「環狀線」，每日下午2點自官田遊客中心發車，4月25日末班車為晚間9點、4月26日為晚間7點30分；現場亦提供福祉車服務，建議有需求者事先預約，讓行動不便旅客也能安心參與。

除了活動本身，西拉雅風管處也推薦可安排一日或兩日輕旅行，白天先走訪隆田CHA CHA文化資產教育園區、烏山頭水庫或八田與一紀念園區，午後再前往森活節會場。行程亦可延伸至關子嶺溫泉或龜丹溫泉泡湯，或前往嘉義曾文水庫體驗遊艇、生態與在地美食，打造豐富多元的山海行程。

關鍵字： 台南旅遊 西拉雅森活節

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