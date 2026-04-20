ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找

▲▼復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲復刻大阪名店「鳥匠いし井」的「燒鳥すみか」，4/22開幕。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

台灣高端燒鳥餐廳再增一家。復刻大阪名店「鳥匠いし井（Torisho Ishii）」的「燒鳥すみか」插旗台北，4月22日正式開幕，15道式套餐2580元+10%，本店招牌的帶皮雞胸、雞翅一夜干與雞肉丸子都吃得到。

位於大阪的「鳥匠いし井」，自2017年起蟬聯米其林一星、被譽為「日本最強燒鳥」，預約困難程度堪比搶熱門演唱會門票。社長石井吉智（Yoshitomo Ishii）人稱「大將」，自創立以來，便以其特立獨行的「石井流」風格改寫燒鳥的定義。

▲▼復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲一品料理「燻雞沙拉」。

▲▼復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲雞胸串燒。

▲▼復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲胸筋串燒。

▲▼復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲雞頸肉串燒。

4月22日正式開幕的「燒鳥すみか」，由「鳥匠いし井」社長石井吉智監修，並由擁有10多年餐飲歷練的料理長陳珽華領軍，除了複製本店火候的控制與串燒技巧外，雞肉分切手法也是相同。雞肉則是選用台灣紅羽土雞。

「燒鳥すみか」目前僅供應晚餐，15道式套餐2580元+10%，其中包括10道串燒、3道一品料理，以及甜點、水果各1道，其中「鳥匠いし井」招牌的帶皮雞胸、雞翅一夜干與雞肉丸子都吃得到，其中雞翅一夜干要先醬油醃漬過，再放進冰箱進行風乾，而雞肉丸子與其他店不同，僅使用雞的頸肉與腿肉製成肉丸，並沒有加進軟骨。

▲▼復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲一品料理「雞胸仙貝」。

▲▼復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲肩頰肉串燒。

▲▼復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲雞肉一夜干串燒。

▲▼復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲一品料理「雞肝慕斯」。

▲▼復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲醬燒雞腿串燒。

▲▼復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲醬燒雞心串燒。

▲▼復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲雞肉丸子。

整個套餐中，陳珽華個人最喜愛的是雞頸肉、雞翅一夜干，以及吃起來很清爽的胸筋；一品料理則是比較喜愛雞胸仙貝，雞胸肉把它捶打成薄片後再油炸，搭配經過高湯浸泡過的蘆筍，很適合在串燒中場出現，清爽解膩。

▲烏龍麵新品牌「食悅」將於4月21日正式開幕。（圖／業者提供）

另外，位於台北市中山區的烏龍麵新品牌「食悅 うどん天ぷら」，將於4月21日正式開幕，同時推出限時優惠，4月26日前烏龍麵、炸物全都買一送一，波士頓龍蝦烏龍麵特價588元（原價799元），每日限量12碗。

即將於4月21日開幕的「食悅 うどん天ぷら」，使用的是日本香川縣50年傳奇名店「うどん本陣 山田家」的烏龍麵，將其引進來台的日本株式會社EAST社長長島秀晃表示，該烏龍麵使用當地生產小麥粉，搭配日本四國名山「五劍山」的過濾水源，而且堅持踩、揉推、手擀麵團等步驟，被列為日本「國家登錄有形文化財」。

關鍵字： 美食雲 燒鳥すみか 燒鳥料理 鳥匠いし井

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

小賈斯汀Coachella唱一半　怪奇比莉驚喜上台！

推薦閱讀

超商首推外出神物「去漬瓶、乾洗碗」限時第二件6折

超商首推外出神物「去漬瓶、乾洗碗」限時第二件6折

壽司郎台中首家DIGIRO數位門市4/24開幕

壽司郎台中首家DIGIRO數位門市4/24開幕

台南本周末限定熱氣球光雕、繫留體驗

台南本周末限定熱氣球光雕、繫留體驗

復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕

復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕

品嚐「滬尾宴」邊聽淡江大橋水下歷史

品嚐「滬尾宴」邊聽淡江大橋水下歷史

板橋濃郁系黑豆漿老店！還有古早味毛豆餅

板橋濃郁系黑豆漿老店！還有古早味毛豆餅

澎湖最長沙灘必拍雲朵鞦韆、秘境咖啡

澎湖最長沙灘必拍雲朵鞦韆、秘境咖啡

日本老字號法式甜點快閃新竹　首賣神戶二郎草莓費南雪

日本老字號法式甜點快閃新竹　首賣神戶二郎草莓費南雪

入園前「綁馬尾」699元暢玩

入園前「綁馬尾」699元暢玩

徐海莉讚基隆是滷肉飯王國

徐海莉讚基隆是滷肉飯王國

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

坐擁湖景「㵘光」5月改全自助式Buffet

福容大飯店台北一館8/1熄燈

搭「新台馬輪」玩花蓮3天2999元起

基隆人也吃廟口　這些時段避開觀光客

澎湖北海一日跳島玩法攻略

網友激推「50嵐金吧檯手」搖得更好喝　北區小編曝光45家門市名單

北港零招牌「地瓜片工廠」超便宜！

上郵輪玩！4人同行2人免費

竹子湖「楓紅框景」美到5月初

台中米其林法餐隱身大門深鎖神秘老宅

熱門行程

最新新聞更多

超商首推外出神物「去漬瓶、乾洗碗」限時第二件6折

壽司郎台中首家DIGIRO數位門市4/24開幕

台南本周末限定熱氣球光雕、繫留體驗

復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕

品嚐「滬尾宴」邊聽淡江大橋水下歷史

板橋濃郁系黑豆漿老店！還有古早味毛豆餅

澎湖最長沙灘必拍雲朵鞦韆、秘境咖啡

日本老字號法式甜點快閃新竹　首賣神戶二郎草莓費南雪

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366