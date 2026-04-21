一趟自駕旅程　收藏墨爾本的紅酒、楓葉與雪山

文／華航 圖／Visit Victoria 維多利亞州旅遊局、百軒廣告

當北半球進入盛夏，南半球的墨爾本，正迎來一年之中最富層次的秋冬季節。華航以每週四班直飛墨爾本，帶你走訪一趟色彩之旅，同時遇見紅酒的深紅、楓葉的暖橘、淘金歲月的金色記憶、海岸線的湛藍，以及雪山的純白。

自駕出發，沿著大洋路收藏壯闊藍色風景

從墨爾本市區出發，自駕約一至兩小時，即可抵達被譽為世界最美公路 - 大洋路。沿途行經十二門徒岩等壯麗海蝕地景，筆直延伸的公路與無邊際的藍色海岸線相互交錯，構築出極具代表性的澳洲風景。建議可安排一至兩日行程，於沿途小鎮停留，感受海風與自然共存的生活節奏。

▲沿著大洋路自駕前行，於十二門徒岩迎接夕陽餘暉，金色岩壁與湛藍海岸交織出墨爾本秋冬最具代表性的風景。（圖／Visit Victoria 維多利亞州旅遊局提供）

走進亞拉河谷，品味紅酒紅的深層韻味

距離市區約一小時車程的亞拉河谷，是澳洲最具代表性的葡萄酒產區之一。秋冬時節，葡萄園轉為沉穩色調，搭配當地酒莊精緻的餐飲體驗，旅客可在開闊山谷之中，細細品味葡萄酒與氣泡酒的風味層次。部分酒莊亦提供熱氣球體驗，於清晨升空，俯瞰整片葡萄園景致，為旅程增添不同視角。

▲於亞拉河谷酒莊品味在地紅酒，在開闊葡萄園景致之中，感受墨爾本秋冬專屬的悠閒節奏。（圖／Visit Victoria 維多利亞州旅遊局提供）

探訪馬其頓山，遇見楓葉橘的靜謐時光

秋季的馬其頓山，是墨爾本近郊最具代表性的賞楓地點。沿著山區道路緩行，層層堆疊的楓紅與橘黃，讓整片森林彷彿被染上溫暖色調。這裡擁有Honour Avenue 楓葉大道、私人花園、壯麗山景和歐式風情小鎮，是墨爾本最知名的賞楓景點之一。

▲秋季行駛於墨爾本近郊林間道路，層層楓紅交織成拱形林蔭，將整段自駕旅程染上溫暖色調。（圖／百軒廣告提供）

重返淘金年代，感受歷史中的金色記憶

前往疏芬山等淘金小鎮，約需一至兩小時車程。這些城市保留了19世紀淘金熱時期的歷史風貌，展現1850年代淘金熱盛況，透過戶外博物館、街區建築與文化導覽，讓旅客重新認識澳洲發展的重要篇章。金色不僅象徵資源，更代表一段影響深遠的歷史軌跡。

▲走訪巴拉瑞特等淘金小鎮，重現19世紀街景風貌，在歷史氛圍中感受墨爾本的金色記憶。（圖／Visit Victoria 維多利亞州旅遊局提供）

冬季走進雪山，收藏銀白純淨的風景

當冬季來臨，可自駕前往維多利亞州知名雪場布勒山。無論是滑雪、雪地活動，或單純欣賞被白雪覆蓋的山林景致，都能為旅程增添另一種純粹與寧靜。從市區出發約三至四小時，即可抵達，適合規劃兩天一夜的雪地體驗行程。

▲從海岸到山林，當旅程走進雪白世界，墨爾本的秋冬，也在這裡留下最純粹的一種風景。（圖／Visit Victoria 維多利亞州旅遊局提供）

一段旅程，收藏墨爾本五種色彩風景

從湛藍海岸、暖橘楓林、流金歷史，到紅酒風味與雪白山景，墨爾本的秋冬，以多樣且層次分明的風景，構成一段完整而豐富的旅行體驗。透過自駕，旅客可依照自己的節奏，自由串聯各個景點，在移動之間，逐步收藏這座城市最動人的樣貌。

華航獨家直飛墨爾本

輕鬆展開一段絕色南半球之旅

中華航空提供每週四班獨家直飛墨爾本航班，提供三艙等服務以及用心打造的美味餐點，讓旅客從出發那一刻起，就開始享受舒適的旅程。在墨爾本無論是沿著大洋路展開自駕旅程、走訪亞拉河谷品味紅酒、漫步於楓葉轉紅的林間道路或延伸至雪山體驗冬季風景，皆可依照自身節奏，自由串聯每一段風景。這個秋冬，不妨換個方向，往南飛行—— 在紅酒紅、楓葉橘、淘金金、大洋路藍與雪山白之間，收藏屬於你的墨爾本。

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