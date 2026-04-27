竹科五星級老牌飯店！玻璃天幕泳池＋三溫暖水療洗去疲憊

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

位於新竹市東區的「新竹老爺酒店 Hotel Royal Hsinchu」，是集合商務活動、美食休閒於一身的旅宿；從高鐵新竹站搭車約莫25分鐘即可抵達，距離台鐵新莊站步行11分鐘，離城隍廟商圈也很近。本身提供的餐廳料理豐富多樣，而且還有健身房、游泳池、三溫暖和SPA等，所以也是竹科入住的首選回頭客超多！

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交通

自行開車

1.由中山高速公路南下在新竹系統交流道95A公里處，靠左在光復路出口下，左轉往竹東方向行駛，約三到五分鐘左右與介壽路交叉口，即看見飯店在右手邊獨棟大樓，停車場入口在介壽路上。

2.由中山高速公路北上在新竹系統交流道95A公里處，靠右在光復路出口下，右轉往竹東方向行駛，約三到五分鐘左右與介壽路交叉口，即看見飯店在右手邊獨棟大樓，停車場入口在介壽路上。

3.由二高（國道3號），在國道3號100公里處新竹頭份系統交流道轉中山高北上，在95A公里處新竹交流道下光復路出口往竹東方向約3－5分鐘、1.8公里車程即可抵達新竹老爺酒店。

大眾交通

1.搭乘火車至新竹火車站下車後，轉乘六家鐵路支線，至台鐵新莊站下車，再轉乘計程車，或預約接駁專車。

2.搭乘高鐵至新竹站下車後，轉乘六家鐵路支線，至台鐵新莊站下車再轉乘計程車，或預約接駁專車。

3.搭乘巴士至清華大學站下車，轉乘藍1、5608往竹中方向至世界高中站下車，約8分鐘車程。

當天，我和家人從台北市出發，搭乘捷運轉高鐵只需一個多小時便抵達。從高鐵新竹站可步行一分鐘轉搭台鐵至新莊站，或是叫車來到酒店費用約莫350元左右；本身周遭有許多賣店小吃和超商，裡頭的宴會廳也是相當地有名！



環境

▲酒店為挑高格局設計，附停車場，五星級老牌特重服務品質，出入上下車皆有專人引導，對住客而言很貼心。

▲入口處左側為開放式休憩空間，裡頭有電腦可提供使用。

▲而上階梯後則是辦理入住手續的櫃台，而對面就是不限時的大廳酒吧。

餐廳

新竹市的旅宿餐廳選項，新竹老爺酒店絕對是數一數二的！不管是提供多樣烘焙輕食及夜間演奏的大廳酒廊，或是東洋習藝旬時美饌的中山日本料理，以廣式料理及烤鴨港點出名的明宮粵菜廳、數量有限的老爺鐵板燒，以及供應早中晚及午茶自助餐的LE Café，都是滿多許多饕客喜好的餐廳。

LE Cafe自助早餐

因地理位置之故，自助早餐具有獨特性，內容以歐美、西式比例較高。環境寬敞而且裝潢很復古，可以看見大窗外的綠景，而主打的品項菜色，口味走向健康營業類型，所以也有不少竹科人會帶親友同事來此用餐。早餐供應時間為06：00－10：00，住客只需報房號，便可以自行取用餐點吃到飽，若是現場購買優惠券的話，單人只需550元，而雙人則是980元再加一成服務費，以內容而言相當超值！

菜色主打的是多樣現做的蛋料理、牛肉湯及優格沙拉等，尤其是他們的歐姆蛋居然有兩種，幾乎來這裡的人都一定要吃到，而我對於來自紐西蘭的手工優格也情有獨鐘。清粥小菜也做得很到位，而日式配菜及飯食也做得不錯，像是咖哩飯和肉燥飯也蠻好吃的。

最特別的是有名的牛肉湯，每次內容都不同，而我這回居然是吃到紅燒牛肉麵。本身採生牛肉片搭配煮麵沖熱湯享用，而且麵條很有彈性，有呼應自家不同口味的牛肉麵風味，很推薦，跟其它老爺酒店品質、類型差異很大！

免費設施

5樓入口處有專人提供服務，住客只需要進行登記便能使用多項免費設施，或是在這裡休憩閱讀放鬆聊天。因為本身主打商務住客，所以提供預約付費的理髮廳、投幣烘乾洗的洗衣間、預約免費提供電玩的兒童遊戲室和撞球間，還有免費提供有氧及重訓器材的健身房，這些內容都是吸引不少回頭住客前來的誘因。

另一頭的空間設施更是最大亮點！

半圓形玻璃天幕設計的室內半露天溫水游泳池，開放時間為06：30－22：00，當中12：00－13：30為清潔時間暫停使用，在櫃台登記還有提供毛巾和飲水等。泳池面積略小，長寬深為15 x 5 x 1.2（公尺），附設水療按摩池很舒壓，但與三溫暖一樣每周二保養、不提供噴射按摩功能，並且還相鄰三溫暖，從窗外望去可飽覽市區街景。

提供復古冷熱水療池的三溫暖也很棒，入內需先登記領取衣物櫃鑰匙，裡頭有洗手間、更衣室及化妝間等，泡完後還可進烤箱流汗排毒，是極大的享受！

在此的SPA按摩團隊也是遠近知名

本身採預約制有提供多項不同內容的療程，結束後還有茶飲享用。在擁有50年資歷的大姐台式馬殺雞手法下，整個過程很輕鬆、力度適中，而且還可依指定部位做局部推拿按壓，像我的肩頸就特別緊，所以在重點撥筋時相當有感。

住宿房型

這次入住單床12坪的豪華客房，家人入住雙床13坪豪華家庭房。環境空間廣敞較素雅，但是可見牆面櫃台及管線等，有經過翻新整理；入口處有收納衣櫃，裡頭除了吊掛拖鞋外，還提供備用枕被及熨斗等。床頭有電源及服務控制盤，插座距離較遠，可借延長線使用，Wi-Fi網速及空調都滿不錯的！

▲▼提供資訊節目頻道的42吋數位液晶電視，操作易上手並且無需登入帳號。

▲寫字桌。

▲隱藏抽屜裡有茶包咖啡、杯子及快煮壺等。

▲有免費飲料、瓶裝水可飲用，若是需要冰塊等等，也可請服務人員送達。

▲我和家人住宿在不同的樓層，靠窗的位置單床房是長型沙發躺椅，而雙人床房則是兩張獨立沙發座。

▲桌上有擺放零食點心，讓住客可遙望遠景。

▲當日因為天氣不佳，所以空氣能見度不太好，否則可以肉眼看到高鐵列車穿梭的畫面，真是可惜！

沐浴盥洗空間也很大

除了浴缸及淋浴隔間外，還有免治馬桶可使用；裡頭的衛浴設備都是新更換的，熱水出力足也夠強，沐浴劑則採非固定品牌。現今響應環境不提供備品，但我習慣自備電動牙刷、刮鬍刀及拖鞋，所以完全沒有問題，若有需要也可詢問櫃台處理，或是對街有全聯，其實不用擔心！

心得

整體而言，新竹老爺酒店提供完整而且豐富的設施，還有高水準品質的餐飲服務，真的讓我們這些高年級銀髮族很放鬆，只想在裡頭放空休憩，不想走出門！

新竹老爺酒店 Hotel Royal Hsinchu

地址：300新竹市東區光復路一段227號

電話：03－5631122

時間：15：00入住、11：00退房

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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