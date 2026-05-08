天花板掛滿巨大香環超震撼！香港170年古廟隱身上環鬧區　

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

走在熱鬧又帶點歷史厚度的香港景點荷李活道，對於喜歡古物的我來說，這個地方就夠我玩上一整天了，而在香港荷李活道中，很可能就會錯過這座低調卻充滿靈氣的古廟——「香港文武廟」。一旦踏進去，就會瞬間從城市的喧囂，走進另一個時間緩慢流動的世界。

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交通攻略

搭地鐵（最推薦）

搭乘港鐵到港鐵港島線，在上環站下車。接著從A2出口出站，走到荷李活道，往上坡走約5～8分鐘就會看到文武廟。

搭叮叮車（最有香港味）

如果你想體驗在地感，可以搭香港經典的電車，在上環附近站牌（例如「Western Market 西港城」附近）下車，再步行約5～10分鐘即可到達。

這一次我們是選擇坐港鐵

但沿途都是上坡，尤其是石階算蠻陡的，不算好走，如果腿腳不好的話，建議可以坐叮叮車。但如果想要感受更多的香港街市景色，那就建議選擇地鐵的方式慢慢走。

香港文武廟介紹

在香港眾多廟宇之中，除了香火鼎盛的黃大仙祠之外，香港文武廟同樣是不可錯過的重要地標之一。它不僅僅是一座廟，更像是一段被保留下來的歷史記憶。文武廟位於上環，是香港現存最具代表性的傳統廟宇之一，同時也被列為法定一級歷史建築。在高樓林立、節奏快速的城市之中，它顯得格外安靜而沉穩，彷彿替整個街區保留了一塊屬於過去的時光。

超過百年的歲月，仍然香火不斷

如果把時間往回推，文武廟的歷史可以追溯到19世紀中葉，至今已經超過170年。從早期華人社群的信仰中心，到現在成為旅人探訪的文化地標，它始終維持著原本的精神與用途。這裡供奉著文昌帝君與關聖帝君，一文一武，不只是象徵智慧與正義，也承載著當年移民社會對生活安定與未來的寄託。

▲進門的那一刻，最讓人震撼的，是滿天懸掛的巨大香環。它們像時間的年輪，一圈一圈緩慢燃燒，把祈願送往天際。

空氣中瀰漫著濃濃的檀香味

光線透過煙霧灑落下來，有種朦朧又神聖的氛圍。這裡沒有觀光景點常見的喧嘩，反而多了一份靜謐與敬畏。

相較於其他大型廟宇，文武廟的空間其實不算寬敞，但正因為如此，反而更能感受到那份凝聚的莊嚴感。而且會發現，這裡不需要很大，卻足以讓人自然而然地放慢腳步、降低聲音。

對我來說，香港文武廟最特別的地方，在於它不只是打卡景點。它更像是一個可以讓人短暫抽離城市節奏的空間。可以來祈福、來拍照，或只是靜靜地站著。而那種被歷史包圍的感覺，會讓人很自然地記住這個地方。

荷李活道 – 香港文武廟

地址：香港上環荷李活道124－130號

開放時間：08：00－18：00

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