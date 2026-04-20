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澎湖最長沙灘必拍雲朵鞦韆、秘境海景咖啡　探訪軍事坑道

▲▼澎湖林投沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖林投沙灘是當地最長沙灘，沙灘上的雲朵鞦韆更是人氣拍照打卡點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／澎湖報導

澎湖除了知名的玄武岩地景與跳島行程，別忘了探訪散落在島嶼間不同沙灘美景。位於湖西鄉的「林投沙灘」，是澎湖最長白色珊瑚碎屑沙灘，旅客可以在此玩水上活動，更有浪漫的海景咖啡、雲朵鞦韆能大拍美照。

林投沙灘距離澎湖機場僅約5分鐘車程，沙灘綿延經尖山、林投與隘門3個村落，總長達3000多公尺，是全澎湖最長的沙灘，更擁有壯麗海景與沙灘，成為夏日玩水最熱門去處。

▲▼澎湖林投沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼林投沙灘綿延3000公尺，旅客可在此玩水踏浪、盡情拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖林投沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖及林春咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼隱身在林蔭小徑中的「及林春咖啡館」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖及林春咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

除了玩水，沿著海岸線也有許多拍照打卡景點。例如面海而建的「雲朵鞦韆」就是IG最受歡迎的拍照點，坐在白色鞦韆上迎著海風擺盪超紓壓；鄰近的「及林春咖啡館」隱身在公園中林蔭小徑內，坐擁無敵海景與黃金沙灘風景，寧靜悠閒的氛圍，開幕後連在地人都愛去，說是澎湖最美咖啡也不為過。

▲▼澎湖龍門閉鎖陣地。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼龍門閉鎖陣地是近年開放的軍事基地。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖龍門閉鎖陣地。（圖／記者蔡玟君攝）

除了走訪沙灘，澎湖近年不斷將軍事陣地重整後對外開放，打造新景點。如「龍門閉鎖陣地」是澎湖重要的軍事歷史場域，這座地下坑道曾肩負守護家園的重要任務，旅客能深入軍事坑道中，了解這座軍事基地過去任務，旅客甚至可以體驗拿槍、或走在伸手不見五指的坑道內，感受過去國軍在此駐地的樣貌。

▲▼ 2025澎湖國際海上花火節 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲今年澎湖國際海上花火節將從5月4日登場。（圖／澎湖縣政府提供）

而一年一度的「澎湖國際海上花火節」將從5月4日至8月25日登場，今年最大亮點是與《七龍珠Z》聯名，不僅有700台無人機演出，且為提升視覺震撼感，煙火施放點距離觀賞區僅300公尺。一般場次施放時間最長為600秒，開、閉幕場則加碼至720秒，並配合百攤規模的花火市集，串聯在地景點與跳島旅遊。

此外，岸邊也規劃了「一站式」的沉浸體驗，包含七龍珠主題公園、角色打卡村、聯名商品快閃店，以及首創的「七龍珠 Z 星空電影院」，讓旅客在海風與星空下享受沉浸式觀影樂趣。

而立榮航空也與長汎假期聯手，推出全新「澎藍心動．跳島秘境遊」澎湖特色行程，每人1萬4999元起，帶領旅客深入平時較難抵達的東北海小島，開箱目斗嶼、虎井嶼等澎湖秘境，並結合與熱門IP《七龍珠Z》聯名的澎湖國際海上花火節遊程。

除了團體遊程之外，長汎旅行社代理品牌「立榮假期」也祭出機加酒95折優惠。想安排自由行的旅人可透過「立榮假期」官網快速搜尋澎湖「機+酒」組合，台北、台中、嘉義、台南、高雄皆可出發，三天兩夜最低3846元起，官網限定結帳時輸入折扣碼「PENJOY26」，享單筆訂單95折優惠，限量200組。

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