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日本老字號法式甜點快閃新竹　首賣神戶二郎草莓費南雪

▲▼日本老字號費南雪品牌「HENRI CHARPENTIER」宣布快閃新竹。（圖／HENRI CHARPENTIER提供）

▲日本老字號甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」快閃新竹。（圖／HENRI CHARPENTIER提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本57年老字號法式甜點「HENRI CHARPENTIER」4月23日至5月17日快閃新竹。這次除販售經典原味、巧克力的現烤費南雪外，更首度開賣「神戶二郎草莓」，還有多款禮盒，開幕限時4天買2送1。

▲▼日本老字號費南雪品牌「HENRI CHARPENTIER」宣布快閃新竹。（圖／HENRI CHARPENTIER提供）

▲新竹快閃店販售現烤費南雪。

▲▼日本老字號費南雪品牌「HENRI CHARPENTIER」宣布快閃新竹。（圖／HENRI CHARPENTIER提供）

▲現烤費南雪首賣草莓口味。

HENRI CHARPENTIER快閃店落腳新竹巨城百貨1樓，現烤費南雪將首次販售草莓口味，選用有「幻之草莓」稱號的神戶二郎草莓，於新鮮狀態時製成果泥，4月23日下午2時起開賣，另提供原味與巧克力口味，同時也開賣多款禮盒。

業者表示，4月23日至26日購買費南雪禮盒2盒（不限口味）即送「ラング・ド・シャ蘭姆葡萄夾心餅乾」1盒，每日限量50盒；單筆消費滿1400元還可參加扭蛋活動，中獎率百分之百，有機會抽中多款周邊商品。

HENRI CHARPENTIER創立於1969年的日本兵庫縣，主打費南雪，年銷售量高達3200萬顆，曾連續8年榮獲金氏世界紀錄「世界第一」，是甜點界超人氣伴手禮。

HENRI CHARPENTIER新竹快閃店販售品項如下：
現烤原味費南雪：70元/個
現烤巧克力費南雪：80元/個
現烤草莓費南雪：80元/個
現烤費南雪組合：420元（原味3入+巧克力3入或原味3入+草莓3入）
母親節限定費南雪12入綜合款禮盒：1100元（原味6個+草莓6個），販售至5月10日
費南雪與瑪德蓮8入禮盒：640元
費南雪綜合款8入禮盒：750元（原味4個+甘夏柑橘4個）
費南雪綜合款8入禮盒：750元（原味4個+抹茶4個）
費南雪綜合款8入禮盒：750元（原味4個+巧克力4個）
費南雪精選組合16入禮盒：1550元

▲▼韓國超人氣烘焙店「Standard Bread」預計5月登台。（圖／翻攝Standard Bread官方IG）

▲韓國人氣烘焙店「Standard Bread」宣布登台。（圖／翻攝Standard Bread官方IG，下同）

另外，韓國排隊烘焙店「Standard Bread」近日宣布進軍台灣，首店將開在台北信義A11，預計5月開幕。

品牌主打「每30分鐘現烤出爐」的烘焙節奏，提供多種不同口味吐司，並強調「撕開吃」而不是切片的享用方式，再搭配自製果醬與沾醬，增加口感層次。

▲▼韓國超人氣烘焙店「Standard Bread」預計5月登台。（圖／翻攝Standard Bread官方IG）

▲鐵鍋吐司為招牌人氣品項。

其中最受歡迎的為鐵鍋吐司，招牌「焦糖烤布蕾法式吐司」把吐司外層炙燒成金黃色後放進鐵鍋中，再淋上布蕾液，打造外脆內軟口感。

Standard Bread在韓國有4家分店，官方IG近日釋出消息，宣布5月登台，首店落腳台北信義A11，徵才網站上也已開出職缺。

關鍵字： 美食情報 美食雲 HENRI CHARPENTIER Standard Bread 快閃 新竹 費南雪

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