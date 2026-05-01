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80年古董煎餅機每天限量製作！手工蛋捲餅深藏板橋巷弄民宅

DARREN蘋果樹

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Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

板橋伴手禮推薦這家「黑漾美日式手工蛋捲餅」，藏在民宅內，使用80年古董煎餅機來烤蛋捲餅，總共9種口味，小包只賣120元，咬起來香酥脆口，很值得一試！

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交通
鄰近溪北生態休閒公園，雖然地址在板橋，但比較靠近樹林與板橋交界處，就在巷弄民宅內，非常不起眼。開車來不太好停車，可以臨停一下店外。

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

介紹
在自宅銷售以外，還有去外面擺攤，可以關注店家臉書看擺攤地點，或者電洽店家也可以。跟老闆娘稍微聊了一下天，她說這台手工傳統煎餅機器已經快80年，我之前有在台南連得堂煎餅現場看過同樣機台，沒想到北部也有類似這樣的手工煎餅機器。

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

製作流程

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲剛好遇到老闆娘在現場製作蛋捲餅，做好還拿一片讓我趁熱吃吃看。

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲蛋捲餅都是一早就開始製作，我來的時候剛好是她在做最後一批蛋捲餅。

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲老闆娘會在模具內倒入麵糊，然後在壓製熱烤後取出熱呼呼的餅，趁熱捲成蛋捲的形狀，模具還會有不同的圖案。

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲純手工烤出來的蛋捲餅每個都長得不一樣，而且現烤現吃真的超好吃，等到冷卻之後餅乾會變得比較脆一些。

菜單
小包（180克）120元，大包（480克）230元，蛋捲餅口味有原味雞蛋牛奶、芝麻、椰子、咖啡、海苔、花生、苦甜巧克力、黑胡椒（微辣）、抹茶（高山茶）等等，菜單價錢請依店家現場為主。

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲我是直接到現場買，看現場有什麼口味就買什麼口味，老闆娘說早上很多訂單，口味都賣得差不多了，所以還是建議先預訂一下，避免撲空。

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲老闆娘還特地拿大包和小包的包裝給我看，我是一次就買了小包蛋捲餅，多買幾包來送人很方便。

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲選不出口味也可以選擇綜合。

心得
不加防腐劑、不加化學香料與不添加抗氧化劑，還有特殊花紋。直接室溫保存大約可以放兩個星期，如果開封沒有吃完，袋子有夾鏈封好即可。蛋捲餅簡單來說就是餅捲成蛋捲形狀，看起來像蛋捲，其實口感偏像餅乾，很妙的是因為捲起來的關係，所以咬下去會有層層疊疊爽脆的口感。

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

純手工大小粗細會有一點點差異，在蛋捲餅上面的圖案也是黑漾美日式手工蛋捲餅的亮點，拿到手上會發現比一般蛋捲大根許多。

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

除了巧克力以及芝麻口味明顯突出之外，其他的口味都偏淡、不會甜膩，統一口感都是超級脆口。可惜這天沒有黑胡椒口味，不然也想試試看。

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼黑漾美日式手工蛋捲餅。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

黑漾美日式手工蛋捲餅

地址：新北市板橋區金門街151巷3弄2號
電話：02－26750477
營業時間：10：00－20：00（周一公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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