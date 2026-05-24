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台中公園旁排隊臭豆腐！蒜泥堆滿每塊才夠味　味噌湯紅茶免費喝

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼花蓮水尾臭豆腐。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

這家「花蓮水尾臭豆腐」是以前就很常來吃的臭豆腐店，記得以前叫瑞穗臭豆腐，現在在地圖上的名字變成花蓮水尾臭豆腐，還多了分店。從以前到現在生意都是超火爆，賣的只有臭豆腐，點小份吃不過癮，最棒的是還有免費古早味紅茶跟海帶味噌湯，還有濃厚的蒜泥可以加到爆！

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位置＆停車資訊
就在台中公園附近，以前比較難停車，現在正對面多了很多收費停車場，停車格也多了不少，就算假日來也不難停車。這附近是警察很常來巡邏違規停車的區域，提醒大家不要亂停！

▲▼花蓮水尾臭豆腐。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

環境

▲▼花蓮水尾臭豆腐。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲從以前到現在都沒什麼改變，只有價格跟份量變了，泡菜也變得比較少了，不過依舊是有提供紅茶以及味噌湯。

菜單

▲▼花蓮水尾臭豆腐。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲臭豆腐可以點五、六、七塊，價格為70～90元，現在漲價了，也有開發票了。

▲▼花蓮水尾臭豆腐。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲櫃台點餐找座位、等叫號、取餐，內用的話飲料及味噌湯免費自取。

餐點

臭豆腐 大份
跟以前比泡菜真的少蠻多的，以前每一顆臭豆腐中都塞滿泡菜，吃到最後還會剩下一點，現在就得省著吃一點。距離上次吃臭豆腐好像也隔了一年了，味道還是不錯，不過不知道是不是這次炸得不夠久，口感酥脆度差很多，咬起來是偏軟的，跟以前完全不一樣！

▲▼花蓮水尾臭豆腐。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

桌上的蒜泥是我的最愛
每一塊臭豆腐都要加滿，一口咬下蒜味爆濃又爆汁。他們家的臭豆腐其實不臭，跟玉里臭豆腐的臭度比簡直是小朋友等級，味道調配得剛剛好，只是這次的脆度讓我有點失望。

▲▼花蓮水尾臭豆腐。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

紅茶味噌湯都是真材實料
古早味紅茶跟味噌海帶湯也不是隨便做的，喝起來是真材實料。我平常不愛喝有糖飲料，但是古早味紅茶我可以接受，就是喜歡這股濃厚的古早味紅茶香氣。

▲▼花蓮水尾臭豆腐。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

花蓮水尾臭豆腐 自由店

地址：台中市東區自由路三段151號
電話：0939－796035
營業時間：14：00－19：30／周日13：30－19：30（周二休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
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