悅榕集團深耕中越版圖　峴港、會安2大新酒店年底起接力見客

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」2024年7月營運。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

悅榕集團近日號召越南、新加坡、韓國與日本等地共10家度假村代表來台，於台北、台中舉辦同業推介會。悅榕集團台灣區總代理新悅行銷董事長殳蓁蓁表示，近年以越南作為發展重心，今年底峴港、明年會安將陸續成立新據點。

▲悅榕集團台灣區總代理新悅行銷董事長殳蓁蓁。（圖／記者彭懷玉攝）



殳蓁蓁指出，悅榕集團目前在越南已建構完整的佈局，最新的包含北越觀瀾島悅椿度假酒店、木江界悅柳酒店；中越的蘭珂悅榕庄；南越的濠庄悅椿度假酒店，更在隆城國際機場落成前就已完工開幕，待2026年底機場商業營運正式啟用，旅客前往飯店僅需45分鐘車程。

▲歷經30年的醞釀，悅榕集團去年4月在新加坡開立「萬態雨林悅榕庄」。（圖／新加坡旅遊局提供）



此外，歷經30年的醞釀，悅榕集團去年4月在新加坡開立標誌性新飯店「萬態雨林悅榕庄」。殳蓁蓁表示，此為和新加坡旅遊局合作的項目，更是全球唯一一家開設在熱帶雨林中的飯店。該區結合了雨林內所有的生態設施，包含鳥園、日夜間動物園。

業務代表Chng Yong Qing補充，萬態雨林悅榕庄為悅榕集團第100間、也是當中佔地最大的飯店，其中以中國大陸、台灣、香港、韓國和澳洲是前五大客源國，旺季入住率達8-9成，推薦必住「樹屋房型」，體驗住進大自然的野趣，卻同時擁有舒適住宿品質。

▲峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／記者彭懷玉攝）



說到越南最新必住飯店，首選「峴港洲際陽光半島度假酒店」，該酒店座落山茶半島的至高點，所有客房正對無邊海景、四周被叢林包圍，猶如遺世秘境般的存在。

飯店由知名建築師Bill Bensley設計，他以黑白色系為主，並融入越南自然和人文特色元素，從高至低分別以天堂、天空、陸地、海洋作為主要的分層。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店客房；Citron餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）



餐廳則有La Maison 1888、Citron、Barefoot、Long Bar等，其中，Citron餐廳設有戶外露台座，宛如一頂頂倒掛式的斗笠懸浮於海上，旅客可在此一邊品嘗義大利菜、海鮮和自助餐，一邊俯瞰Bai Bac海灣壯麗海景，由於僅有五頂，記得要提前訂位。