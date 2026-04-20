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Mister Donut「2款愛心甜甜圈」迎母親節　限時買5送1

▲▼Mister Donut推出2款「愛心甜甜圈」迎接母親節，還有2款水果甜派。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut推出愛心甜甜圈迎接母親節，還有2款水果甜派。（圖／Mister Donut提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mister Donut推出2款母親節限定「愛心甜甜圈」，包括搭配蘋果卡士達鮮奶油的「花樣甜心」，以及伯爵茶卡士達鮮奶油的「優雅花樣」，明（21）日起開賣，限時13天可享買5送1、買6送2優惠。同時推出草莓、蘋果等2款水果甜派。

▲▼Mister Donut推出2款「愛心甜甜圈」迎接母親節，還有2款水果甜派。（圖／Mister Donut提供）

▲花樣甜心（左）、優雅花樣（右）。

Mister Donut母親節限定愛心甜甜圈共2款，售價皆為65元。「花樣甜心」沾裹草莓可可醬，內餡為蘋果顆粒卡士達鮮奶油，以乾燥草莓碎粒裝飾；「優雅花樣」裹上黑可可沾醬，內餡為伯爵茶卡士達鮮奶油，表層以鮮奶油點綴成花朵。

▲▼Mister Donut推出2款「愛心甜甜圈」迎接母親節，還有2款水果甜派。（圖／Mister Donut提供）

▲北海道草莓派（左）、北海道蘋果派（右）。

業者同時推出2款水果甜派，以進口酥鬆派皮製作「北海道草莓派」與「北海道蘋果派」，內餡分別為日本栃木縣品種草莓醬、青森蘋果果粒蘋果卡士達鮮奶油，售價皆為55元。

4月21日至5月3日，購買甜甜圈買5送1或買6送2，須內含1款指定商品，價低者贈送，門市限定售完為止。指定商品包括花樣甜心、優雅花樣、北海道草莓派、北海道蘋果派、輕抹茶生波堤、雙層抹茶波堤、雙茶蜜柚歐菲香組、抹茶紅豆糰子派、蜜抹茶糰子。

▲▼ Krispy Kreme經典美國派系列 。（圖／記者蕭筠攝）

▲紐約起司夾心貝。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼ Krispy Kreme經典美國派系列 。（圖／記者蕭筠攝）

▲糖霜草莓夾心貝。

Krispy Kreme本月則開賣全新「經典美國派系列」，其中「紐約起司夾心貝」採用鬆軟糖霜夾心貝佐以起士內餡，外層撒上焦糖杏仁脆餅粒；「糖霜草莓夾心貝」搭配酸甜草莓醬餡，售價皆為57元。

另提供6入與12入兩款經典美國派禮盒，皆內含2顆經典美國派甜甜圈，其他為綜合口味，綜合口味限47元以下，可加價換購，定價為280元及480元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut Krispy Kreme 母親節

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