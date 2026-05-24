ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

中壢夜市香氣最犯規攤位！鐵板翻炒「檳城炒粿角」外脆內Q

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼檳城炒粿角。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

在有眾多排隊名店的中壢觀光夜市裡，這間靠近光明公園的「雲龍檳城炒粿角」經常大排長龍，也是許多美食節目介紹過的排隊名店。我們跟著人群排隊，有一股獨特的鐵板香味特別香，不是我們常見的台式炒麵，而是來自馬來西亞檳城的經典街頭美味，當然要吃吃看！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通資訊
店家位於中壢市區主要幹道「中央西路二段」，開車前往算是相當便利，導航設定「日寶蔥油餅／餡餅」即可抵達。附近可停車地點有路邊停車格、鄰近收費停車場—新明國小地下停車場，或步行約3～5分鐘有運動中心停車場。若搭乘公車至「中央西路站」下車，步行約2～3分鐘可抵達。

▲▼檳城炒粿角。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

夜市裡的南洋料理
「粿角」其實是馬來西亞與新加坡常見的小吃，類似蘿蔔糕，但口感更Q、更有彈性。經過大火快炒後，搭配蛋、豆芽、醬料與香料，整體風味非常有層次，這一攤主打的，就是這道來自檳城的經典街頭料理。

▲▼檳城炒粿角。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

站在攤位前，看著老闆熟練地翻炒，一鏟一鏟地把粿角與醬料拌勻，那個香氣真的很犯規！加熱、蛋液下鍋、粿角翻炒，再加入豆芽與醬料，整個過程節奏明快，看著真的會讓人食慾大開。

▲▼檳城炒粿角。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

菜單
店家販售的物品相當單純，主要是以炒粿角為主，也有混蛋爆蝦和餛飩湯可以搭配享用。沒有太多選擇，但也因為專注，讓這道料理更有水準，有時候我反而更喜歡這種「只做好一樣」的攤位，因為那通常代表他們真的很懂這道料理，來到這裡必吃的當然就是炒粿角。

▲▼檳城炒粿角。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

推薦美食

炒粿角90元
老闆會細心詢問是否要加辣，強烈推薦愛吃辣的朋友們一定要嘗試店家的辣醬，那種香中帶麻的層次感，能瞬間提升整份餐點的層次感。粿角切成塊狀後，外層微微煎過，帶點焦香，再與蛋液一起翻炒，最後加入豆芽與醬汁，整體看起來有點像炒蘿蔔糕，但吃起來完全不一樣，粿角本身帶點Q度，不會過軟，也不會太硬。

▲▼檳城炒粿角。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

炒過之後外層略帶焦脆感
內部則是軟Q的口感，這種對比很加分，最重要的是那個醬汁，帶點甜、帶點鹹，還有微微的南洋香料味，真的很有特色。

▲▼檳城炒粿角。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼檳城炒粿角。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

心得感想
如果你來中壢觀光夜市，很推薦試試這攤，以往總是覺得排隊排太長，這次吃過之後完全可以明白為什麼這麼多人購買了。一份90元，不只吃得到飽足感，也吃得到異國風味，在台灣夜市裡，能吃到這樣的南洋料理，其實很幸福。

檳城炒粿角

地址： 320桃園市中壢區光明里新明路內號觀光夜市
電話：0921－091950
營業時間：17：30－22：30

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

【你可能也想看】

每周只賣兩天！八德隱藏版柴燒窯烤麵包　月桃葉墊底烘烤香氣迷人
3000坪批發倉儲尋寶！彰化版好市多開箱　異國零食生活雜貨全都有
Google評價2顆星依然排爆！士林夜市東山鴨頭　滷汁飽含焦糖香氣

關鍵字： 檳城炒粿角 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 VIVIYU小世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

孫協志48歲想當爸「有壓力」　新婚1年放閃謝夏宇童

推薦閱讀

咬下請小心噴汁！中壢夜市排隊餡餅　從天橋下小攤賣到開店面

咬下請小心噴汁！中壢夜市排隊餡餅　從天橋下小攤賣到開店面

隱身大溪百年老市場！布丁感豬血只營業到中午　黑白切超搶手

隱身大溪百年老市場！布丁感豬血只營業到中午　黑白切超搶手

隱身老大樓角落！南門市場無名素食攤　Google地圖也找不到

隱身老大樓角落！南門市場無名素食攤　Google地圖也找不到

內餡都是手工熬煮！桃園火車站蛋奶鯛魚燒　給料豪邁不手軟

內餡都是手工熬煮！桃園火車站蛋奶鯛魚燒　給料豪邁不手軟

台中公園旁排隊臭豆腐！味噌湯紅茶免費喝

台中公園旁排隊臭豆腐！味噌湯紅茶免費喝

添好運吃到飽5/25起加碼天母高島屋店

添好運吃到飽5/25起加碼天母高島屋店

廣島成台灣人新寵「飯店訂單增1.8倍」

廣島成台灣人新寵「飯店訂單增1.8倍」

中壢夜市必排南洋味「檳城炒粿角」！

中壢夜市必排南洋味「檳城炒粿角」！

麗星郵輪看石垣島渡輪開航：不影響客源

麗星郵輪看石垣島渡輪開航：不影響客源

11種場景感受大阪歡樂日常！泡錢湯聽八卦

11種場景感受大阪歡樂日常！泡錢湯聽八卦

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

力麗日月潭哲園會館7/8起停業改裝

桃園親子農場100元入園玩整天！

板橋「3米布丁狗氣偶」展到今天

嘉義放空必存這3站！山景足湯洗去疲憊

全台首間「壽司郎外帶店」！便當最貴680元　立食區6月中開放

竹子湖繡球花開7成　端午節前最美

麗星郵輪看石垣島渡輪開航：不影響客源

台南60年「員林肉圓」提早5/24熄燈　業者：不會再營業

皮克斯世界巡迴展12月登台

IG爆紅手搖「李有甜」3門市5月底停業

熱門行程

最新新聞更多

台中公園旁排隊臭豆腐！味噌湯紅茶免費喝

添好運吃到飽5/25起加碼天母高島屋店

廣島成台灣人新寵「飯店訂單增1.8倍」

中壢夜市必排南洋味「檳城炒粿角」！

麗星郵輪看石垣島渡輪開航：不影響客源

11種場景感受大阪歡樂日常！泡錢湯聽八卦

嘉義放空必存這3站！山景足湯洗去疲憊

力麗日月潭哲園會館7/8起停業改裝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366