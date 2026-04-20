IATA示警「歐洲最快5月底現停飛潮」　燃油短缺影響擴大

▲中東戰事衝擊歐洲航空燃料供應，國際航空運輸協會示警歐洲可能最快5月底會出現停飛潮。（示意圖／路透）

記者蔡玟君／綜合報導

中東戰事持續衝擊全球能源供應鏈，國際航空運輸協會（IATA）近日示警，由於中東局勢升溫導致航空燃料供應受阻，歐洲最快從5月底開始可能出現航班取消情況，恐衝擊即將到來的暑假旅遊旺季。

IATA總幹事沃爾什（Willie Walsh）指出，根據國際能源署（IEA）評估，歐洲航空燃料可能在約6周內開始短缺，情勢令人警醒。他進一步表示，若供應未改善，至5月底歐洲就可能因燃料不足出現航班取消，類似情況目前已在亞洲部分地區發生。

此次危機關鍵在於中東戰事影響能源運輸命脈。由於伊朗與美國、以色列衝突升溫，對荷莫茲海峽形成實質封鎖，導致主要燃料輸送通道受阻，歐洲因其約75%航空燃料仰賴中東進口，一旦供應鏈中斷，衝擊將迅速擴大。

IATA也呼籲，各國政府應提前部署因應措施，包括建立清楚且協調一致的應變計畫，並在必要時考慮實施燃料配給與航班時刻（slot）調整機制，以降低對旅客與航空市場的衝擊。

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