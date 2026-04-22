桃園度假酒店挑戰「另類三鐵」！高空8公尺攀岩、高爾夫和健身房

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者陳莉玟

有些地方，即便去過再多次，只要挑對了節奏，依然能挖掘出新鮮的度假感。「大溪笠復威斯汀度假酒店」對許多北部旅人來說，是個熟悉的名字，但若能撇開趕行程的慣性，把時間揮霍在那些容易被忽略的角落，這場Staycation才會真正顯現出它的魅力。這回三天兩夜在綠意、光影與流汗間，不僅完成了一場屬於大人的另類三鐵，還趁機好好逛了大溪老街。推開房門的那一刻，這場關於身心放鬆與自我挑戰的旅程，就此展開。

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▲度假不只是無所事事的靜止，透過重複的擊球練習，也能讓心境在專注與放鬆之間達到完美的平衡。

▲陽光穿透棕櫚樹影，在湛藍的水面上交織出幾何圖騰，彷彿一秒快轉到海島度假的慵懶頻道。

▲誰說飯店只能慢活？在垂直的岩牆上，我找到了屬於大人運動會的刺激與熱血。

▲閉上眼，把自己交付給微風與光線，將所有繁雜的思緒暫時離線，這才是揮霍時間的最佳方式。

行政套房的空間美學：23坪的開闊與陽台日常

推開行政套房的大門，迎面而來的不是擁擠的家具，而是那種只有 23坪空間才能給予的豁然開朗。這座套房最讓人心動的，莫過於那近乎奢侈的空間感與大面採光，還有那設置了兩處的景觀陽台。雖然臥室與客廳的陽台面向相同，但這種雙陽台的設計，無疑是將戶外的度假感極大化地引入室內。

客廳與臥室各享有一方獨立的戶外天地，你可以隨時推門而出，近距離感受熱帶泳池的異國風情，同時坐擁開闊的高爾夫球場環景綠意。這種空間上的餘裕，讓人無論是在客廳發呆，還是在臥室賴床，視野都能隨時延伸至戶外，感受冬日裡難得的清透陽光。這不是國外，但在這一刻，那份抽離日常的氛圍，確實讓心境一秒切換到了海島度假模式。

▲隱身於桃園大溪的綠意山林，這裏始終是許多城市旅人渴望抽離繁瑣日常時，首選的避世之所。

▲捨棄冗餘的裝飾，用大面積的自然光與溫潤色調，堆疊出令人眷戀的優雅居家溫度。

▲從露台俯瞰那抹清澈湛藍，與綿延的果嶺綠意相映，即便不出國也備感異國的海島氣息。

▲每一座景觀露台都像是邀請旅人與大自然進行一場近距離的對話。

▲傍晚，當窗外色溫轉為湛藍，室內的暖黃顯得格外沉穩。

▲在私人的戶外露台，用一杯暖心的香氣喚醒身體，享受那份無人打擾的晨間儀式。

天夢之床：有一種奢華，叫做一夜好眠

住飯店，床始終是靈魂。回到房間把自己「摔」進床裡的那一刻，往往是整趟旅行中最療癒的瞬間。在大溪威斯汀，我最期待的便是這張被無數旅人盛讚的「天夢之床」（Heavenly Bed）。

我自己實際睡過後的感覺是：支撐力很棒！它不是那種讓你整個人陷進去、毫無反饋的軟，而是能穩穩托住身體每一寸肌肉。那種軟硬適中的觸感，像是被溫柔地包裹，卻又感到安定。在行政套房的靜謐中，把所有瑣事都拋到腦後，這張床成了度假最堅實的後盾，讓人能真正地、深沉地做個好夢。

▲不只是軟綿的陷落，而是富有底蘊的支撐，讓身體每一寸緊繃的肌肉都在此刻獲得舒展與療癒。

▲視線從柔軟的床鋪延伸至窗外的翠綠，行政套房將室內的溫潤與戶外的綠意完美銜接。

▲早晨，穿透玻璃的清透陽光，不僅照亮了空間，也讓心情隨之切換到了度假的晴朗模式。

▲起床後站在陽台，視線越過層疊的綠意，高爾夫球場的起伏與遠山相接，勾勒出大溪最純淨的自然色調。

萬豪旅享家的專屬禮遇：牆上品項任選的星巴克

身為萬豪旅享家金卡會員（Marriott Bonvoy Gold Elite），在大溪威斯汀能感受到飯店方對細節的款待。辦理入住手續時領到的「THE DELI」飲品兌換券，便是驚喜的開始。許多飯店的會員兌換券通常限制重重，但在這裡，店員大方地告訴我「牆上Menu的品項都可以選喔！」展現了五星級飯店的規格。

無論是想喝拿鐵、卡布奇諾、馥列白，通通都可以滿足。驚喜還沒完，金卡會員還會同時得到大廳酒吧的兩杯迎賓飲料券。無論是午後想翻翻雜誌享受一段靜謐，還是晚上想喝杯果汁放鬆，都能在大廳酒吧小憩一番，讓旅行心情跟著升級。

▲五星級的慷慨不只體現在空間，更呈現在Menu上那份任君挑選、從容不迫的體貼。

▲有時在意的不是物件本身，而是那份被悉心款待、由心而發的專屬愉悅。

▲兌換的不只是一杯飲品，更是一份悠然。

舌尖上的濟州島：從炸雞到柑橘慕斯的旬味之旅

這趟住宿在味蕾上的重頭戲，是知味西餐廳正推出的「蔚藍之島‧濟州旬味」主題，飯店特別邀請了濟州島JW萬豪度假酒店Island Kitchen的主廚Sam Im親自率隊來台指導，菜色豐富且相當到位。

▲將濟州島的蔚藍氣息引入大溪山林，展開一場關於異國文化與味蕾交融的沈浸體驗。

▲閃耀著金黃色澤的噴香料理，在層疊的視覺張力中，是令人難忘的酥脆滋味。

從道地的韓式小菜、澎湃海鮮、到讓人吮指的韓式炸雞，還原度極高。甚至連飲料區都直接引進了整排韓國罐裝飲品，展現了十足誠意。雖然個人覺得「濟州手工韓式泡菜」因供應量大而略顯入味不足，但生菜包肉的豐富口感確實平衡了一切。甜點區同樣精彩，除了傳統的「藥果」，那款可愛的「濟州柑橘慕斯」更是視覺與味覺的雙重饗宴，看著就讓人想起韓劇《苦盡柑來遇見你》裡的溫暖情節。

▲豐富的配菜陣容如調色盤般展開，邀請食客親自組建一碗色彩與營養並行的日常美好。

▲讓餐後的甜味成為另一段感官旅程的開啟。

▲讓多汁的肉品與爽脆蔬菜共同演繹出純粹的幸福感。

▲讓清爽的氣泡與醇厚的果味，為這趟味蕾旅行增添更為完整的異國氣息。

▲將經典的小島特產轉譯成指尖上的驚喜。

晨光、慢活與老街的優雅對話

在大溪威斯汀的早晨，比起盤中的豐盛，我更迷戀窗邊的那道光。知味西餐廳的自助早餐菜色豐富，而最享受的時刻，莫過於坐在窗邊，看著晨曦灑落在餐具上，慢條斯理地享受這份不被行程追趕的舒心，這就是最舒服的Staycation節奏。

▲迷戀這份純淨的穿透感，讓視線在光與影的交界處，找回度假應有的留白與餘裕。

▲除了細品食材的原味，也將這份清透的陽光也一併納入早餐的清單裡。

▲在光的沐浴下慢條斯理地享受得來不易的適意。

▲在層疊的熱帶植物與倒影間，感受那份不被行程追趕、純粹且自由的慢節奏。

每周五至周日限定的黃白小巴接駁專車

免去了老街停車的煩惱，優雅直達大溪老街，開啟兩小時的慢食漫遊，也才發現大溪老街的建築美感與在地小吃真的很強，自在慢遊老街，是份值得把握的住客福利。

▲一段不被交通打擾的移動，是飯店給旅人的體貼。

▲老街最迷人的風景。

▲每一道石刻花草都藏著光陰的故事。

▲用一杯香醇的當代風味作為停頓，讓老街的慢節奏在心底慢慢回甘。

另類三鐵的動感拼圖：從高爾夫到健身房

我的飯店度假「三鐵」行程，在這裡得到了全方位的實踐。首先是緊鄰飯店的高爾夫練習場，搭個高爾夫球車就能來到這片綠意盎然的場地練習手感，為了達成正式下場的目標，要抓緊機會練球。

▲在一次次練習中感受與校準律動節奏。

▲將度假的悠閒節奏轉化為練習場上的專注時刻。

出來度假總是要還的！為了前一晚的濟州島炸雞，「另類三鐵」繼續動起來。飯店健身房空間寬敞且採光佳，看著窗外的室內泳池景致運動，心情也跟著開闊起來。這裡全場採用的器材我個人很喜歡，來自義大利的品牌Technogym，雖非最新系列，但整體維護得不錯，展現了五星級飯店應有的規格。在光影流轉的空間裡流點汗，把度假的罪惡感轉化為能量感，非常過癮。

▲在大面採光中享受運動的樂趣。

▲在重複的推舉間，將昨夜的貪嘴轉化為精實的身體記憶。

撞球與溫水泳池：冬日裡的動靜平衡

完成健身房的重訓後，我轉往撞球檯小試身手，比起健身房的汗水，這裡多了一份從容。在滿窗綠意的環抱下，享受那份瞄準母球時的專注，是另一種形式的療癒。

▲讓視線在室內的沉穩綠意與窗外的自然林間遊走，構築出一幅動靜皆宜的空間。

▲舉桿、瞄準，精準不僅是一種技術也是面對生活的餘裕態度。

冬日下水也不成問題，飯店的室內溫水泳池擁有挑高的舒適空間設計。我很享受陽光透過窗戶自然灑落在25米水道上的質感，溫暖下水暢游後，再去配備的熱水浴池、景觀烤箱及蒸氣室排毒放鬆。如果你也計畫來這度假，別只待在房裡的天夢之床，這裡的設施同樣值得專程下樓體驗。

▲在挑高的透明感空間裡破水前進，體驗一種只與水、與光對話的純粹快樂。

▲所謂的大人系度假，就是在盡情揮灑汗水之後，懂得尋找一處能讓靈魂安放的靜謐角落。

▲很特別的景觀烤箱，能在溫潤的木質香氣中與窗外綠意對望。

▲在氣泡與溫度的洗禮下，享受身心合一的飽滿狀態。

8公尺的挑戰：攀岩場上的大魔王與雙喜臨門

而這趟行程最難忘的「另類三鐵」大魔王，當屬那座非常有規模的戶外專業攀岩場。這座岩牆高達8公尺，老實說，難度比我預期的還要高！現場依照難易度分為三條路線，既然來了，我就心一橫想著「全都試試看吧」！

▲在8公尺高的垂直世界裡，每一次指尖的扣合與重心的轉移，都源自於不放棄。

▲藏在悠閒客房外的「大魔王」，正等待著每一位渴望在度假中突破框架、感受腎上腺素飆升的旅人。

沒想到，我竟然成為教練帶過的所有客人中，第一位成功攻頂最難「第3條路線」的人！有趣的是，教練說他自己之前也都還沒挑戰成功過，在我的起哄鼓勵下，他這日也一鼓作氣順利達標了。恭喜大溪威斯汀攀岩場這天「雙喜臨門」！這種在度假中不斷超越自我的感覺，真的會讓腎上腺素飆升。

▲成功攻頂！在那一刻，緊繃的肌肉與飆升的腎上腺素，都成了最過癮的度假勳章。

▲兩份達標的喜悅在岩牆下交會，這種充滿能量的互動，讓這趟Staycation多了一份難忘的溫度。

餘韻：客房陽台午餐與溫暖的小驚喜

因為延遲退房的關係，最後一天的午餐，我選擇在行政套房的景觀陽台享用Room Service。這回實際體驗下，牛排火候抓得精準，沙拉也夠鮮脆。看著前方的高爾夫球場綠意用餐，度假節奏對了，食物自然加分，連餐後的紐約起士蛋糕都顯得質感十足。

▲即便是Room Service，口味與熟度拿捏也都不馬虎。

▲在這方私密的休閒天地，將光影入味，讓度假的尾聲在層疊的綠意中緩緩回甘。

▲作為午餐的收尾，這份起士蛋糕的質地扎實，簡單的甜味在陽台光線下顯得格外清透。

▲謝謝這份不期而遇的溫度，讓每一次的分享都更有意義。

▲期待溫暖些時再訪，好好享受充滿度假氣息的泳池。

▲讓心境在遼闊的視野中徹底沉靜，不需要過多贅述，此刻的從容就是最好的生活姿態。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

地址：桃園市大溪區日新路166號

電話：03－2725777

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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