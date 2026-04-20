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澎湖北海一日跳島玩法　無人島賞黑白燈塔、划SUP看小藍洞

▲▼澎湖吉貝，吉貝沙尾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖北海跳島必去景點就是吉貝。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／澎湖報導

澎湖國際海上花火節即將登場，也開啟澎湖旅遊旺季。到菊島玩除了欣賞璀璨花火，當然一定要來趟跳島行程，《ETtoday新聞雲》就告訴你北海跳島一日遊玩法，可以走訪吉貝沙尾、無人島，還能划SUP前進小藍洞，近距離欣賞玄武岩地景。

▲▼澎湖南海遊客中心。（圖／記者蔡玟君攝）

▲當地經營水上遊憩公司「蠔野人育樂」。（圖／記者蔡玟君攝）

當地經營水上遊憩公司「蠔野人育樂」以經營客製化包船、跳島行程聞名，旅客若想玩上一整天，可以選擇北海路線的「目斗嶼－吉貝－澎澎灘－鐵砧嶼」行程，業者在船上也會準備飲品供旅客享用，若想要留下美好跳島回憶，還能加價請專屬攝影師隨船拍攝。

▲▼澎湖目斗嶼，目斗嶼燈塔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲無人島目斗嶼，島上的「目斗嶼燈塔」是代表地標。（圖／記者蔡玟君攝）

行程一：無人島看黑白燈塔、貝殼沙灘踏浪

業者指出，通常玩法先前往無人島「目斗嶼」，再一路玩回馬公。目斗嶼與吉貝遙望，從馬公出發約40分鐘船程，島上最具代表性的為黑色玄武岩地質、雪白貝殼沙灘及有百年歷史的「目斗嶼燈塔」，高達40公尺的黑白燈塔在海上格外醒目，成為島上必拍亮點。

▲▼澎湖目斗嶼，目斗嶼燈塔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲目斗嶼與吉貝遙遙相望。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖吉貝，吉貝沙尾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖吉貝沙尾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖吉貝沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲吉貝沙灘可以踏浪，也能玩水上活動。（圖／記者蔡玟君攝）

行程二：吉貝騎機車漫遊　50年老店大嗑海味

目斗嶼與吉貝遙遙相望，有些旅客也會選擇在吉貝的沙灘遠眺黑白燈塔景緻。業者指出，近年北海航線人潮減少許多，卻增加一份靜謐風情，反而讓旅客更能悠哉的漫步在吉貝沙尾、玩水上活動，或騎著機車穿梭於島上探險。

▲▼吉貝海鮮小吃部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼吉貝海鮮小吃部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼吉貝海鮮小吃部。（圖／記者蔡玟君攝）

若想在島上尋訪美食，每年只在4月至10月之間營業的「吉貝海鮮小吃部」是在地50年以上的老店，從海鮮小炒到炒麵、魚湯、炸物、三杯河豚等應有盡有，業者更透露自家最自豪的菜色就是炒麵，鑊氣十足，一個人就能吃掉一大盤。

▲▼鐵砧嶼SUP。（圖／蠔野人育樂提供）

▲鐵砧嶼SUP。（圖／蠔野人育樂提供）

行程三：海上看玄武岩壁　划SUP看小藍洞

近年最受歡迎的「澎澎灘」是玩水上活動的熱門去處，許多業者會停在澎澎灘外，讓旅客體驗浮潛、划SUP。鄰近澎澎灘的「鐵砧嶼」則能近距離欣賞玄武岩壁，經過風化的岩壁轉化成不同樣貌，如「百褶裙」、「文房四寶」都是必看風景。

鐵砧嶼更有一處「北海小藍洞」，近似南方四島的藍洞，當陽光穿透岩壁，形成湛藍色洞窟美景，與南方四島不同，能讓旅客划SUP近距離欣賞。

▲▼ 2025澎湖國際海上花火節 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖國際海上花火節將從5月4日登場。（圖／澎湖縣政府提供）

今年澎湖國際海上花火節將從5月4日至8月25日舉行，其中最大的亮點在於與《七龍珠Z》的深度結合，不僅有700台無人機演出，為了提升視覺震撼感，今年煙火施放點距離觀賞區僅300公尺。一般場次施放時間最長為600秒，開、閉幕場則加碼至720秒，並配合百攤規模的花火市集，串聯在地景點與跳島旅遊。

此外，岸邊也規劃了「一站式」的沉浸體驗，包含七龍珠主題公園、角色打卡村、聯名商品快閃店，以及首創的「七龍珠 Z 星空電影院」，讓旅客在海風與星空下享受沉浸式觀影樂趣。

而立榮航空也與長汎假期再次聯手，推出全新「澎藍心動．跳島秘境遊」澎湖特色行程，每人1萬4999元起，帶領旅客深入平時較難抵達的東北海小島，開箱目斗嶼、虎井嶼等澎湖秘境，並結合與熱門IP《七龍珠Z》聯名的澎湖國際海上花火節遊程。

除了團體遊程之外，長汎旅行社代理品牌「立榮假期」也祭出機加酒95折優惠。想安排自由行的旅人可透過「立榮假期」官網快速搜尋澎湖「機+酒」組合，台北、台中、嘉義、台南、高雄皆可出發，三天兩夜最低3846元起，官網限定結帳時輸入折扣碼「PENJOY26」，享單筆訂單95折優惠，限量200組。

關鍵字： 澎湖旅遊

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