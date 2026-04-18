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大韓航空「仁川機場最大貴賓室」翻新亮相　享專人桌邊服務

▲▼大韓航空。（圖／業者提供）

▲大韓航空全面升級仁川國際機場第二航廈的貴賓室。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

大韓航空全面升級仁川國際機場第二航廈貴賓室設施，頭等艙貴賓室與西側商務艙貴賓室陸續於16、17日啟用。此次翻新將頭等艙貴賓室擴大2.3倍，商務艙貴賓室更成為仁川機場最大貴賓室，並從設計美學、餐飲服務到設施細節全面升級，打造登機前的高質感休憩體驗。

▲▼大韓航空仁川機場頭等艙貴賓室。（圖／大韓航空提供）

▲大韓航空仁川機場頭等艙貴賓室。

■ 頭等艙貴賓室亮點：私密包廂＋頂級餐飲體驗

頭等艙休息室位於250號登機口對面4樓，整體空間擴大至921平方公尺，為原本的2.3倍，並規劃11間獨立包廂，主打高度隱私與專屬服務。旅客抵達後由專人引導入座，在安靜私密的空間中放鬆候機。

在空間設計上，以韓國傳統建築為靈感，融入木質結構與苧麻材質，並搭配「黃」與「黑」色調，呈現沉穩且具有文化底蘊的氛圍。休息室內同時展示多位韓國藝術家作品，以及國際藝術家Anish Kapoor的創作，讓整體空間宛如藝廊。

▲▼大韓航空仁川機場頭等艙貴賓室。（圖／大韓航空提供）

▲頭等艙貴賓室提供專人桌邊服務的點餐制。

餐飲服務則全面升級為「à la carte」點餐制，由專人桌邊服務，主打以傳統食譜為基礎的精緻料理，強調食材原味。餐具選用多個頂級品牌，包括Christofle、Bernardaud、Baccarat與Riedel，並結合韓國工藝家白瓷與青銅器作品，細節展現尊榮質感。

此外，貴賓室設有淋浴間與Wellness區，寬敞的淋浴間內，化妝區與淋浴區獨立分區，並配備高品質盥洗用品及專屬拖鞋；Wellness區則提供有按摩椅，讓旅客能放鬆身心。

▲▼大韓航空仁川機場商務艙貴賓室。（圖／大韓航空提供）

▲商務艙貴賓室。

■ 商務艙貴賓室亮點：機場最大空間＋多元餐飲選擇

商務艙（西側）貴賓室同樣位於4樓，鄰近248至249號登機口，總面積達2615平方公尺、提供超過420席座位，是仁川機場內規模最大的單一貴賓室。

整體設計延續品牌識別，以金色、黑色與象牙白為主調，搭配木材與石材紋理，呈現現代奢華風格，同時融入韓式建築元素。空間動線經過優化，自助餐區與現場料理台設於中央，兩側延伸為用餐區，有效分散人流、提升舒適度。

▲▼大韓航空仁川機場商務艙貴賓室。（圖／大韓航空提供）

▲▼大韓航空仁川機場商務艙貴賓室空間。

▲▼大韓航空仁川機場商務艙貴賓室。（圖／大韓航空提供）

餐飲方面主打「多元與現做」，除了自助餐檯提供韓式、西式料理、麵包與沙拉吧，還設有現場烹飪台，由仁川君悅酒店主廚團隊進駐，供應依季節更換的熱食料理。甜點區則提供韓式傳統點心與手工甜品，另有水果、冰淇淋與各式飲品；酒吧區更配置專業調酒師，可依喜好現調雞尾酒。

功能設施同樣齊全，包括淋浴間、按摩椅區、Wellness空間，以及專為商務旅客設計的工作區與科技區（Tech Zone），兼顧休息與辦公需求。

隨著此次翻新完成，大韓航空於仁川機場第二航廈的貴賓室全面換新，總面積已從原本5105平方公尺擴增至1萬2270平方公尺，座位數提升至1566席，大幅提升整體接待能力。為提升旅客便利性，持有Morning Calm會員資格及希望使用休息室優惠券的旅客，現可通過大韓航空官方網站及手機APP的「休息室提前預約服務」。

關鍵字： 大韓航空 韓國旅遊 亞洲旅遊

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