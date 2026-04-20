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歌詩達郵輪北高出發　全家嗨玩日韓

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪、shutterstock

想找超值的親子遊？歌詩達郵輪莎倫娜號從基隆港、高雄港雙點出發，暑假推出最強優惠「4人同行2人免費」，無論是日韓雙城、還是沖繩跳島航程，都能自由選擇。海上假期一次包辦住宿、餐飲與精彩娛樂，加上全新裝潢升級，人數越多越划算！
 

▲▼ 郵輪,親子,莎倫娜號,日韓,沖繩,暑假,歌詩達郵輪。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲跟著莎倫娜號，暑假全家嗨玩日韓趣。

嶄新的莎倫娜號華麗變身，一踏入船上公共空間，挑高十層的萬神殿大堂映入眼簾，空中懸掛著3D列印發光雲朵，隨著音樂節奏與燈光變幻色彩，結合大型螢幕與數位投影，打造沉浸式的光影體驗；阿波羅大酒吧則以繽紛撞色重新詮釋，從沙發、扶手椅到地毯，洋溢時尚活潑氛圍。
 

▲▼ 郵輪,親子,莎倫娜號,日韓,沖繩,暑假,歌詩達郵輪。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲戶外泳池甲板的玻璃天幕設計，不分晴雨都可戲水。

戶外泳池甲板區，以簡潔幾何圖案與俐落色彩點綴，搭配玻璃天幕引入藍天與日光，整體空間更加明亮開闊；新登場的Street Food小食攤與小酒吧，隨時都能輕鬆補給美食與飲品。整艘郵輪從視覺設計到硬體設施全面升級，讓海上度假更加自在愜意。
 

▲▼ 郵輪,親子,莎倫娜號,日韓,沖繩,暑假,歌詩達郵輪。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲在莎倫娜號，也吃得到義式披薩好滋味。

味蕾的體驗，同樣精彩升級。莎倫娜號特別邀集三位米其林星級主廚，將各航點的異國風味，融入島嶼特色餐廳的菜單之中，讓每一道料理都像是一場文化旅程。此外，無論是Sushino餐廳現點現做的壽司、義式餐廳香氣四溢的手工披薩，或是換上清新湖水綠色調的瑟瑞斯主餐廳，都以更輕盈明亮的風格，帶來愉悅的用餐感受。
 

▲▼ 郵輪,親子,莎倫娜號,日韓,沖繩,暑假,歌詩達郵輪。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲湖水綠色調的餐椅，搭配藝術感圖騰花紋的地毯，讓瑟瑞斯餐廳煥然一新。

艙房設計也全面翻新，莎倫娜號捨棄過往暖橘色系，改以清爽俐落的現代美學呈現，並貼心將衛浴升級為玻璃拉門設計，不僅讓空間視覺更寬敞，也提升整體乾爽度與舒適性。
 

▲▼ 郵輪,親子,莎倫娜號,日韓,沖繩,暑假,歌詩達郵輪。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲海上優雅居所，義式質感美學。

從尊享套房內的家具選材，到公共空間的聲光饗宴，整艘郵輪宛如一座漂浮在海上的精品飯店，讓全家大小都能在煥然一新的環境中，重新發現海上度假的迷人魅力。
 

▲▼ 郵輪,親子,莎倫娜號,日韓,沖繩,暑假,歌詩達郵輪。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲莎倫娜號日韓雙國、沖繩跳島航程任你選。圖為釜山甘川洞文化村。

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

●推薦行程：
2026 超值日韓行程 4／5／6日 暑假航次登場

★基隆港出發／高雄港出發
沖繩｜石垣島｜宮古島｜福岡｜釜山｜佐世保｜麗水

★限定航次【3人同行1人免費】或【4人同行2人免費】

詳見：
歌詩達郵輪官網 https://www.icosta.com.tw
歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://www.facebook.com/CostaCruisesTW

關鍵字： 郵輪 親子 莎倫娜號 日韓 沖繩 暑假 歌詩達郵輪

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