4人同行2人免費　快揪伴上船玩

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

想體驗純正的義式浪漫？現在正是絕佳時機！歌詩達郵輪莎倫娜號推出指定航次「4人同行2人免費」超值優惠，將海上時光化為優雅的感官盛宴；從豐富餐飲到精彩娛樂，邀你在壯闊海景相伴下，展開一段夢幻郵輪假期。





▲萬神殿大廳潮感升級，營造極致視聽體驗。

莎倫娜號宛如古羅馬神話的現代演繹，巧妙運用鮮明色彩與俐落線條，交織出古典與當代兼具的視覺震撼。步入宏偉的「萬神殿」中庭，挑高空間與巨型螢幕立即吸引目光，頂部懸浮的3D列印發光雲朵，隨著節奏強烈的音樂律動，營造出科技感十足的沉浸式神話體驗。

漫步船上各個角落，邱比特、阿波羅等神祇意象如影隨形，從餐廳到走廊，處處流露戲劇張力與藝術氛圍。金碧輝煌的歐式裝潢不僅華麗，也極具畫面感，對於熱愛拍照的旅人而言，每一個轉角都是不容錯過的取景熱點。





▲阿波羅大酒吧，船上最潮的歡樂聚點。

舌尖上的享受，同樣令人期待。身為義大利品牌郵輪，莎倫娜號將餐飲魅力發揮得淋漓盡致。在免費餐廳中，可以自在享用異國自助百匯，或是品嚐香氣四溢的現烤披薩，搭配遼闊海景入席，讓味覺與視覺同步被滿足。





▲米其林星級主廚聯手打造創意菜單，滿足饕客味蕾享受。

此外，船上多間特色付費餐廳也帶來更多層次的美味體驗。無論是展現日式細膩風格的Sushino壽司吧，或由星級主廚精心設計的創意料理，都讓每一口充滿驚喜，將用餐時光昇華為一場融合形、色、香、味的精緻饗宴。





▲溫熱的馬賽克躺椅，讓身心徹底放鬆。

為了滿足不同旅客的度假心情，船上設置了層次豐富的放鬆空間。當孩子在「思高兒童俱樂部」由專業人員帶領、盡情探索玩樂時，大人也能前往享譽盛名的Samsara SPA，在靜謐的水療氛圍中釋放壓力，找回身心的平衡與從容。





▲露天甲板滑水道，清涼刺激又好玩。

戶外甲板更像是活力四射的樂園，刺激的滑水道總是充滿歡笑。即使天氣多變，設有滑動玻璃屋頂的泳池，不分晴雨都能滿足玩水興致。而當夜幕低垂，氣勢磅礴的大劇院將接棒演出，以國際水準的精彩歌舞與特技，將海上歡樂氣氛炒熱到最高點。





▲石垣島川平灣，體驗沖繩跳島之樂。

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

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★限定航次【3人同行1人免費】或【4人同行2人免費】

詳見：

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