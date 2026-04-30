仁川2大度假城開箱！到《單身即地獄》天堂島必拍水樂園、極光道

▲韓國最新迎仕柏度假城Inspire。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國仁川機場周邊近年最具話題性的觀光亮點，就是結合奢華飯店、樂園、沉浸式藝術、美食、購物一站式滿足的2大度假區，更多次成為韓綜《單身即地獄》的取景地，本篇就介紹2大度假區特色，從百坪總統套房到室內水上樂園一次開箱。

迎仕柏度假城Inspire

「迎仕柏度假城Inspire」以一站式娛樂為概念，園區內有3棟五星級酒店，距離仁川國際機場也只要15分鐘車程，還有購物、多元化餐飲與多功能演出館，成為仁川機場周邊娛樂地標。

▲輝映樓輝映套房。

▲海洋樓豪華雙床房。

迎仕柏度假城佔地面積約64個足球場大，園區內3間五星級酒店共提供1275間客房，從豪華客房到奢華別墅套房一應俱全，分別配有大廳酒吧、高級水療中心、健身中心和室內游泳池，營造寧靜奢華的度假氛圍。

▲▼全館僅5間的總統套房。（圖／記者蔡玟君攝）

其中全館僅5間的Villa總統套房，近150坪空間提供24小時管家服務、專人辦理入住與退房、VIP專屬通道、SPLASH水上樂園免費入場券等禮遇，最多可入住6人，套房內更有私人酒吧、按摩椅、泳池、按摩浴缸、涼亭以及躺椅，奢華享受多次成為韓綜《單身即地獄》不同季的天堂島拍攝取景地。

▲園區內必去打卡景點「極光道」。

▲多功能穹頂的室內型樂園「Splash水上樂園」。（圖／記者蔡玟君攝）

娛樂設施方面也一應俱全，包括全年開放、有多功能穹頂的室內型樂園「Splash水上樂園」，代表景點「極光道」則是喜歡拍照打卡的人絕對不能錯過的去處，長達50米、高25米的巨幅LED打造沉浸超現實場景效果，不定時會有光雕投影演出，彷彿置身在海洋世界中。

▲多元化餐飲設施。

而集結國內外品牌與潮流時尚的購物區域，以及有多國料理餐飲服務同樣讓人買不完、吃不停，邊逛邊吃的行程自然少不了各種消費，不論購物還是用餐，使用 Visa 都能輕鬆完成支付！亮點包括麥可喬丹牛排餐廳歐亞首店、MJ23體育酒吧，以及可容納1000人的綠洲美食村，還有韓國最大海外客專用的博弈設施，讓不同客群在這裡都能找到樂趣。

▲▼韓國最大的室內沉浸式光影藝術空間「Le Space INSPIRE」。（圖／記者蔡玟君攝）

園區內更有韓國最大的室內沉浸式光影藝術空間「Le Space INSPIRE」，18個空間利用光影互動藝術、香氣、感官，打造出奇幻太空之旅，說是韓版teamLab也不為過！門票也可以先用 Visa 在 Trip.com 預訂，出發前就能把行程安排好，到現場免排隊、更省時！

▲韓國綜藝節目《單身即地獄2》的天堂島取景地就在仁川的五星度假村天堂城市Paradise City。（圖／翻攝自飯店官網）

百樂達斯城Paradise City

鄰近仁川機場不遠的五星級度假村「百樂達斯城Paradise City」曾為韓國綜藝節目《單身即地獄2》天堂島取景地，度假村更提供免費機場接駁，還有24小時餐飲服務。

此外，度假村擁有豐富公共設施，包括頂級露天與室內泳池，從畫廊、遊樂場、三溫暖、主題樂園、保齡球館、賭場、購物區，到適合小朋友的兒童遊戲區、兒童俱樂部等，讓大人小孩只想待在度假村裡不想出門，難怪被韓綜譽為是天堂島。

▲▼Hyatt Regency Incheon Paradise City今年3月開幕。（圖／翻攝自官網）

同時，今年3月初「Hyatt Regency Incheon Paradise City」正式開幕，該飯店由「Grand Hyatt Incheon」西館重新品牌化而成，與頂級複合式度假城「百樂達斯城」形成雙品牌據點，隨著新館開幕，百樂達斯城整體客房數達1270間，進一步提升接待國際旅客量能。

飯店共設有501間客房，包含34間套房，採用落地窗設計，可眺望機場或度假區景觀，適合商務客、親子與團體旅客入住。同時，旅客步行約5分鐘即可抵達百樂達斯城，旅客可輕鬆前往體驗館內設施，包括高端水療「Cimer」、室內主題樂園「Wonderbox」、賭場與夜生活場域「Chroma」。

此外，館內設施包括泳池（含兒童池）、三溫暖與水療空間，並提供12間宴會與會議場地，滿足各類活動需求，旅客亦可使用Grand Hyatt Incheon東館健身中心。餐飲方面，飯店設有4大空間，包括提供國際自助餐與韓式料理的Market Café、供應輕食與調酒的Swell Lounge、戶外燒烤餐廳Pool House，以及頂樓行政酒廊Regency Club。

「生活快樂沒有售價，現在出發仁川第一航廈」是近期Threads上火熱的流行語句。每天這麼辛苦把自己關在社畜島，是時候該犒賞自己飛往天堂島～

無論是獨旅還是共旅，交通方便，好吃又好買的仁川真的是想出國又沒有靈感時的首選！現在用Visa訂機票、住宿還有回饋，到仁川機場的樂天免稅店消費滿額最高還能享10%回饋，落地就能安心開啟購物模式！而且韓國很多地方消費都可以直接感應支付，到當地不管吃喝或購物都能輕鬆支付，趕快幫自己安排一趟天堂島的旅行吧！

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