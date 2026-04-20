日本放暑假　莎倫娜號第三人Ｏ元

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

暑假玩日本，不用搶機票、不必訂飯店，歌詩達郵輪莎倫娜號煥新啟航，基隆、高雄雙港出發，上船即度假，吃住玩全包，指定航次「第三人Ｏ元」，幫你精打細算省荷包！





▲古羅馬神話搭配摩登設計風格，莎倫娜號潮有義思。

從基隆港出發的航線，提供豐富、多樣化選擇。除了高CP值的沖繩＋石垣島4/5天、沖繩＋宮古島5天，更特別規劃在沖繩靠港過夜的航次，可省下日本昂貴的住宿費，也能在市區逛街採買到深夜。若想追求最高旅遊效率，6天的日韓雙城航線（福岡＋釜山、佐世保＋麗水）更是精打細算者的最愛，一趟旅程就能橫跨兩國，省下的轉機費用與交通接駁，讓旅程價值感瞬間翻倍。





▲思高兒童俱樂部與一日小船長、小公主活動，是小朋友的最愛。

南部旅客不用支付額外的北上交通與時間成本，直接從高雄港就能展開夢幻假期。主打的沖繩＋石垣島（或宮古島）5天航程，將預算精準投注於旅遊體驗中。白天品嚐頂級石垣和牛，或在宮古藍的海水中嬉戲，夜晚直接回到船上享受免門票的娛樂活動。這種「從家門口出發」的度假模式，不僅省下體力，更省下了往返機場的繁瑣與開支，是南部家庭夏日避暑的最強旅遊方案。





▲從劇院表演到主題之夜，海上娛樂盛宴越晚越嗨。

被譽為「眾神之船」的莎倫娜號，在重新裝潢後，讓小預算也能有升級享受。萬神殿大堂結合3D雲朵科技與光影特效，打造出科幻劇場般的視覺震撼；阿波羅大酒吧的沙發、扶手椅與地毯都換成了繽紛撞色設計；泳池甲板簡潔的幾何圖案裝飾，營造出時髦的戶外派對氛圍，每一處都是熱門的打卡點。此外，還有滑水道、SPA水療及專為孩子準備的思高俱樂部，滿足全家人的休閒渴望。





▲在海上，也能吃到現烤的手工義式披薩。

船上的多間免費餐廳，提供正宗義大利料理與豐富自助餐，讓你省下可觀的餐飲支出。若想偶爾奢華一下，也能自費到星級主廚設計的島嶼特色餐廳，或Sushino壽司吧，以美食款待同行親友。艙房設計同步升級為現代簡約風格，衛浴空間更有感進化，讓你在享受超值驚喜價的同時，依然保有舒適的住宿質感，就像來到移動的豪華度假村，盡享一趟義式慢活假期。

●推薦行程：

2026 超值日韓行程 4／5／6日 暑假航次登場

★基隆港出發／高雄港出發

沖繩｜石垣島｜宮古島｜福岡｜釜山｜佐世保｜麗水

★限定航次【3人同行1人免費】或【4人同行2人免費】

詳見：

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