沖繩必住3間奢華酒店！天堂度假村玩海上拖曳傘　無邊際泳池看海

▲於今年4月1日開幕的沖繩北谷麗嘉皇家度假酒店。（圖／ロイヤルホテル提供）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩的奢華玩法就是挑間飯店好好享受！《ETtoday新聞雲》本篇整理出3間奢華旅宿選擇，有最新開幕的無邊際泳池公寓式酒店，房內就享有180度海景視角，還有頂級度假村能一站式滿足玩水、美食、SPA、賞景樂趣，不僅能玩浮潛，還能搭船出海玩海上拖曳傘，欣賞沖繩絕美海岸線風光。

▲沖繩北谷麗嘉皇家度假酒店客房示意圖。（圖／ロイヤルホテル提供）

沖繩北谷麗嘉皇家度假村

麗嘉皇家酒店集團旗下的「沖繩北谷麗嘉皇家度假村」於今年4月1日正式開幕，該酒店是品牌首間公寓式酒店，以「海與天空與璀璨光影的沖繩都會度假」為設計概念，距離那覇空港車程約35分鐘，步行即可抵達美國村與日落海灘，旅客可同時享受購物、美食與海濱度假體驗，現在用Visa就可以直接在Trip.com預訂，還享有專屬折扣！

全館共209間客房，以套房為主，房型面積從40至242平方公尺不等，所有客房均配備廚房、洗衣設備與陽台，最多可容納4至6人入住，適合家庭與長住旅客。頂樓18樓設有無邊際泳池與附設三溫暖的水療設施，住客可一邊俯瞰街景與東海海景，一邊享受度假時光。

▲套房擁有更寬敞的視野景觀，將沖繩日夜美景盡收眼底。（圖／ロイヤルホテル提供）

其中，館內最頂級的「皇家套房」位於17樓，為全館唯一一間242平方公尺房型，設有雙臥室、雙衛浴與景觀浴室，並可使用頂樓行政酒廊；另有可眺望海景與夕陽的高樓層「托帕石套房」，以及採光充足的轉角套房，提供多元住宿選擇。

▲酒店餐廳。（圖／ロイヤルホテル提供）

▲也有能看海的無邊際泳池。（圖／ロイヤルホテル提供）

餐飲方面，館內設有全天候餐廳「Grill & Dining AURDIA」，提供從沖繩特色料理、日式料理到西式與美式餐點的多元菜色。早餐與午餐皆提供自助餐形式，晚餐則主打現場烹調的肉類料理與甜點，強調視覺與味覺兼具的用餐體驗。

館內18樓設有住客限定的無邊際泳池與「TWILIGHT BAR」，可一邊眺望美國村夜景，一邊享用飲品與輕食。另針對入住15至17樓的旅客，提供「皇家俱樂部酒廊」服務，供應免費軟性飲料與點心，並提供付費酒精飲品與輕食選擇。

▲沖繩海麗客蘭尼是當地必住頂級度假村，上圖為最具代表性的蘭花泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

沖繩海麗客蘭尼

沖繩海麗客蘭尼到連續2年獲得米其林二星鑰榮耀，是沖繩本島最頂級的酒店之一。「海麗客蘭尼」品牌來自夏威夷，已擁有百年以上歷史，在夏威夷語中有「宛如天堂的居所」含義，日本首間品牌度假村就在沖繩海岸準國家公園內，度假村坐擁1.7公里長的海岸線，充分利用周邊自然景觀，打造出一處靜謐奢華的居所，且館內不論餐飲、設施或各項消費，都可以使用Visa輕鬆完成支付，無需準備零錢，也能降低語言溝通壓力，能夠好好享受酒店各項服務！

▲沖繩海麗客蘭尼標準房。（圖／記者蔡玟君攝）

沖繩海麗客蘭尼共有360間客房，其中包括45間套房與5間Villa，主要分布於「日落棟」與「臨海棟」，所有客房均為海景房，最低坪數從15坪起跳。

標準房以純白素雅色調打造舒適空間，地毯則融入波光粼粼海浪意象，與窗外海景連結。無論入住哪間客房，只要拉開窗簾，蔚藍海景盡收眼底，自清晨至暮色、由夕陽至星夜，獨享專屬於自己的靜謐時光。

▲房內就能欣賞蔚藍海景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼最頂級的「海麗客蘭尼套房」還有私人海景露台和浴池。（圖／記者蔡玟君攝）

套房則將沖繩頂級度假體驗提升至另一層次，不僅可以享受在俱樂部貴賓廳辦理入住、退房，與使用貴賓廳，還有全天候免費餐飲服務；最頂級的「海麗客蘭尼套房」近90坪空間，獨享180度無死角蔚藍海景，還有戶外休息區與海景浴池，業者也透露，許多新人也會選擇在此舉辦小型儀式。

▲▼五星SPA體驗不能錯過。（圖／記者蔡玟君攝）

來到沖繩海麗客蘭尼一定要體驗度假村提供的SPA服務。這裡的SPA連續2年獲得《富比士旅遊指南》最高五星評價，旅客能在此體驗來自夏威夷的傳統自然療法，結束療程，還有專人引領至休息躺椅區，旅客可在此享受特色茶飲、點心，於個人專區中休息；在女性區域還設有溫泉大浴場與桑拿房，放鬆身心。

▲位於日落棟大廳一旁的「海洋露台無邊際泳池」。（圖／記者蔡玟君攝）

度假村內共有4座無邊際泳池，與一座室內泳池，每座泳池都能讓各年齡層盡情享受玩水樂趣。如最具代表性的「蘭花泳池」，以海麗客蘭尼標誌性的卡特蘭蘭花為主題，使用150萬塊馬賽克磁磚精心打造而成。

位於日落棟大廳一旁的「海洋露台無邊際泳池」同樣是16歲以上限定，也是欣賞夕陽的最佳視角，每到日落時，許多旅客換上泳衣趴在泳池邊緣，或坐在池畔躺椅，等待捕捉最美的晚霞絕景。

▲▼全日餐廳「House Without A Key」。（圖／記者蔡玟君攝）

沖繩海麗客蘭尼內設有4間特色餐廳和1間酒吧，均使用在地或來自日本各地的食材製作，吃完一輪，宛如參加一場永不停歇的美食嘉年華。如全日餐廳「House Without A Key」傳承自夏威夷本館，設計通透明亮、充滿熱帶風情，每個時段皆提供不同美食體驗，旅客可選擇在此享受豐盛自助早餐，或單點式午餐和特色調酒。

▲全年都可以玩海上拖曳傘。（圖／記者蔡玟君攝）

利用擁有綿延1.7公里的海岸線優勢，沖繩海麗客蘭尼也提供多元化水上活動體驗，不僅可以浮潛，業者也推出全新的「海上拖曳傘」和「萬座毛遊船」海上體驗。

跟著教練搭船出海，穿上安全裝備後，在教練指示下坐上拖曳傘，在度假村附近海域起飛，約10分鐘的空中巡遊，可俯瞰蔚藍珊瑚海和遼闊空中，以及沖繩恩納村壯麗的海岸線風光。而「萬座毛遊船」則可以從海上欣賞沖繩最美景點「萬座毛峽灣」，近距離看懸崖峭壁奇景，以及波光粼粼的東海，享受徜徉大自然中的樂趣。

▲虹夕諾雅沖繩無邊際泳池。（圖／星野集團提供，下同）

虹夕諾雅 沖繩

星野集團旗下飯店「虹夕諾雅 沖繩」是一座沿著海岸線綿延約1公里的度假村，所有客房皆面海之外，還有面向無敵海景的無邊際泳池、多種不同的公共區域、還提供不同的體驗活動，透過各種角度欣賞沖繩海島日夜景致。。

▲▼所有客房都面海，房內就能看夕陽。

全館共100間客房，每間客房都享有私人海景，不僅客房景觀沒半點犧牲，低矮建築融入地景，並透過空間裝飾、食材、建築展現沖繩歷史與文化，打造一場沉浸式的住宿體驗。

▲飯店泳池區。

飯店泳池是最好拍的地方之一，全年24小時皆可使用，除了有像要融入大海般的無邊際泳池以外，還將4個水深各不同的區域像拼圖般連接在一起，其中水深10公分的區域讓旅客即使沒有帶泳衣也能輕鬆戲水，白天欣賞碧海藍天；傍晚享受海上日落；晚上眺望滿天星斗。

▲虹夕諾雅沖繩的「BANTA CAFE」，是日本最大海景咖啡之一。（圖／記者蔡玟君攝）

即使沒有入住，虹夕諾雅沖繩內的「BANTA CAFE」是日本規模最大的的海景咖啡館之一，旅客可以獨享海岸線風光，4種不同特色座位區，帶給旅客截然不同的看海感受。

▲BANTA CAFE打造出一處非日常空間。（圖／記者蔡玟君攝）

BANTA CAFE沿高台而建，利用自然地勢打造一處非日常空間。為了打造隱私感十足的場域，從咖啡館建築外完全看不到咖啡館內空間，旅客必須走過隱身高牆中的入口走廊。當一個轉身、走廊牆面高度下降，蔚藍海景無預警出現在眼前，讓人忍不住發出讚嘆聲，可說是建築細節中的巧思。

座位區也各有特色。BANTA CAFE共分為可欣賞全景的「屋頂露台」，可近距離感受海浪與海風聲的「海邊露台」，可享受被原生植物和岩石包圍的「岩石露台」，以及能悠閒地躺在沙發上眺望海岸的「室内休息區」，讓旅客自行選擇。

▲最受歡迎的海邊露台區。（圖／記者蔡玟君攝）

擁有海景第一排視野的「海邊露台」最受歡迎，露台設計成榻榻米風格，並設有木質調長桌，周邊綠意環抱，充分與地景結合，讓旅客能在此享受海景第一排美景，還能就近走下沙灘。鄰近入口處的「屋頂露台」座位最多，同樣能欣賞海景，想要就進點餐也很方便，亦可穿過木棧道階梯前往沙灘上走走。

近年來沖繩儼然成為國人最愛的海島渡假首選，陽光、藍海、沙灘，浪漫三要素去幾次都玩不膩。尤其是海景第一排的Villa飯店，價格媲美市區連鎖飯店，吸引日旅中毒者樂此不疲。3間奢華酒店都可以用Visa在Trip.com預訂，最高享有$2,000折扣！



而且沖繩很多店家消費都可以感應支付，搭電車也能直接刷 Visa 進站，食衣住行通通可以搞定，從抵達到入住都更順暢，輕鬆享受高質感度假體驗！

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