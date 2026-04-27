枋山最新無敵海景咖啡廳！直面整片湛藍大海、南下墾丁必經過

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

原本就知名的恆春咖啡廳「山男咖啡」，今年四月悄悄在屏東枋山開了「山男咖啡枋山店」，目前正處於試營運階段，就已經吸引一大波咖啡控前來朝聖。新店位置選得超級加分，直接坐擁無敵海景，一走進去視野整個被打開，湛藍海岸線毫無保留地映入眼簾，真的會讓人忍不住停下腳步多看幾眼。比起單純喝咖啡，這裡更像是一個可以放慢步調、享受風景與時間流動的地方。

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環境

山男咖啡二店的位置真的選得非常好，完全抓準大家南下墾丁的動線。每次往墾丁出發，開到枋山幾乎都會忍不住停下來休息一下，吹吹海風、伸展一下筋骨，而這裡早就變成不少人心中的「中繼站」。更方便的是，就開在大家最熟悉的那間7-11旁邊，原本只是下車買個東西、上個廁所的短暫停留，現在直接升級成可以好好坐下來喝杯咖啡、看看海景的療癒時光。

一走進去，最先讓人驚豔的不是咖啡香，而是整個空間帶來的視覺衝擊。陽光透過窗邊灑進室內，地面上彷彿映著海的光影，像是把外頭的藍色海景悄悄延伸進店裡，讓人一踏進來就有種與大海相互呼應的錯覺。

整體空間以飽和的暖橘色作為主調，牆面與吧台幾乎融為一體，搭配深色天花板，形成強烈又舒服的色彩對比。這種設計不只讓空間更有記憶點，也讓光線變得更柔和、有層次。

店內最吸睛的莫過於中央那座木質結構的展示架，帶點日式極簡的線條感，既是隔間也是裝飾，上面擺放著器皿與植栽，讓整個空間多了一點生活感與溫度。牆面則做了嵌入式的展示櫃，暖黃燈光打在咖啡器具上，有種像藝廊般的精緻氛圍。

尤其是在午後時分，陽光灑在海面上閃閃發光，搭配店內簡約又帶點自然感的空間設計，不管是坐在室內還是戶外區，都能感受到那種專屬於南台灣的慵懶氛圍。

▲隨手一拍都是度假感滿滿的畫面，完全是近期必收的打卡新地標。

飲品

除了讓人驚艷的海景與空間設計之外，山男咖啡的飲品表現其實也完全不馬虎。原本以為這種主打景觀的咖啡廳，重點會放在氛圍，但實際品嚐後會發現，他們在飲品的細節上同樣很用心。

咖啡風味順口不苦澀

帶有自然的香氣與層次感，如果不喝咖啡，其他類型的飲品也有不錯的表現。不論是清爽系還是偏甜的選擇，都能在炎熱的南台灣天氣裡帶來剛剛好的解渴與放鬆。

在這裡喝的不只是飲料，更像是一種完整的旅行體驗——一邊望著無邊際的海景，一邊慢慢啜飲手中的咖啡，時間好像也跟著放慢了節奏。

山男咖啡 枋山店

地址：屏東縣枋山鄉中山路三段61號商店街共用門牌

營業時間：11：00－18：30（周三、四公休）

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