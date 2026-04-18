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手工現做麻糬每顆10元！低調出沒智光黃昏市場、每周只賣3天

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一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

難得出門想去採買，所以下午先去滷肉腳覓食後，再到相距不遠的中和智光黃昏市場走走。假日的傳統市場人很多，這家相鄰永安蔥油餅的「10元手工現做麻糬」，是我偶然看到的，主要提供花生、芝麻和紅豆麻糬，一顆十元並不貴，而且還有買多加送的優惠。

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環境

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲因為假日採買的人很多，而且不少是老人家移動速度較慢，所以我將機車停放在最近距離，然後快速下車採買。

這家沒有招牌的小攤，就在永安蔥油餅旁，隔壁是得意烤鴨甘蔗雞與北辰燒餅。每周只有周三、周五、周日出來擺攤，生意似乎還不錯！

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

現場製作
他們分工合作，男生負責點單、結帳、包裝，女生默默不語一直在製作麻糬。但因為生意太好，似乎堵到巷口人流，所以隔壁菜攤還跑來抗議。因為是雙人作業，所以製作的手速雖然算快，但是來客們每回都買不少，所以就算我是第五順位，也要等快15分鐘左右。

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

菜單

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲內容分成花生、芝麻及紅豆三種，而綜合的意思不是混合口味，而是「混裝」。另外，還有提供沒有沾花生粉的麻糬，感覺跟客家麻糬沾著吃很像！

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲如果是買量大10顆裝的就會用紙盒，若是單顆，像我只買3顆就用小透明袋裝。

心得
我點三種口味各一，結果生意太好沒做標示，花生口味居然重複了，沒吃到紅豆口味有點可惜，只好有緣再買。口感軟糯算不錯，體積沒有不老麻糬大；沾的花生粉不算多，應該是為了節省成本，但10元的價格算便宜，屬於中規中矩的小吃。

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼10元現做麻糬_智光黃昏市場。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

10元手工現做麻糬（智光黃昏市場）

地址：新北市永和區民享街23巷1號旁
營業時間：周三、五、日15：00－19：00

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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