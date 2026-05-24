只有兩個座位的台北隱世甜點店！招牌開心果可麗露外脆內濕潤

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟
南門市場附近巷弄的「陳男製菓」真的是一間深藏不露厲害甜點店，以外帶為主，內用座位只有兩個，可麗露是近期吃到的可麗露中最棒的，還有荷包蛋香草籽布丁也太可愛，這次逛街逛累得想找個地方喝咖啡，意外找到這家還剛好有座位，真的是太幸運！
環境
距離中正紀念堂站以及南門市場都很近，店面小小的，布置得很有個性，細細觀察很多地方都可以看得出小巧思，老闆娘也很可愛，是很有溫度跟人情味的一間甜點店。
菜單
以外帶為主，這次來最想吃他們的可麗露，看Google Maps評價，大家都對可麗露評價很高。另外還有香菜戚風蛋糕，也太另類了吧！
▲付款方式還可以Line Pay，內用沒有低消。
推薦品項
冷萃冰美式
▲這天冰飲料只有冷萃冰美式，就點了這一款，喝起來不會太苦澀，冰涼清爽，搭配甜點剛剛好。
開心果可麗露
甜點旁還有搭配動物餅乾，刀切可麗露的手感可以感覺到酥脆感，外酥內濕潤，有自然香濃的開心果香氣，可麗露外殼脆脆的口感真的太愛了。
荷包蛋香草籽布丁
看起來真的好像迷你荷包蛋，有夠可愛！布丁口感細緻滑嫩，香草味道很濃郁，還看得到香草籽在裡頭，口味跟賣相都一級棒！
心得
陳男製菓的甜點真的很有水準，下次一定要再來試試香菜戚風的味道，這實在太吸引我、太好奇味道了！
陳男製菓布朗尼布丁專賣（外帶店）
地址：台北市中正區南昌路一段74巷9號1樓
營業時間：11：15－18：45（周日、一、二休息）
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