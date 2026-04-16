台灣去年赴陸330萬人次　業者喊「航點不足」：盼回歸市場機制

▲雲南香格里拉獨克宗古城。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

出境旅遊市場持續熱絡，然而，兩岸航點卻遲遲未能全面恢復。對此，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽今（16日）表示，2025年台灣飛往中國大陸的旅客數高達330萬人次左右，現有航點載客率高，呼籲交通部應放手交由市場機制決定航點開放，減少不必要的政治考量，讓兩岸交流回歸正常化。

現有15航點嚴重不足，載客率居高不下

李奇嶽指出，中國大陸是台灣出境旅行的第二大目的地，但兩岸僅開放14個城市、15個航點，在龐大的旅客基數下，現有航班載客率高。他說，疫情前兩岸航線最高曾達到50多個航點，對比下目前航點數量確實不夠，無法滿足民眾真實的出行需求。

▲中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（圖／記者彭懷玉翻攝）



反駁交部「無實際需求」說法，盼交由市場評估

他表示，旅遊業界極度期盼政府能盡量開放航點，讓市場機制自行運轉，「航空公司有沒有生意，他們自己會評估」，交通部目前卻以「市場沒有實際需求」為由拒絕開放新航點，這種作法與說法讓業界感到相當可惜與不解。

李奇嶽強調，兩岸的航班與航點若能完全交由市場自由決定，才是最適合且健康的市場營運方式，在兩岸觀光與交通政策上，不需要參雜太多的「政治考量與角力」。產業界期盼政府能透過全面開放航點，讓兩岸氛圍更為和緩，這不僅有助於觀光產業發展，也才真正符合台灣一般民眾的想法與期待。