通膨時代怎麼玩？短程航線與一口價成新趨勢　國旅一日遊吸客　

▲國際機票價格持續上漲，旅行社推出凍漲方案吸引小資族與家庭客群。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

在國際油價與旅遊需求雙雙推升下，近期機票價格節節攀升，不少民眾直呼「出國門檻變高」。瞄準暑假旅遊商機，深耕中部市場20年的華府旅遊逆勢推出「凍漲」方案，以「夏班出去玩」為主題搶攻小資與家庭客群，從東南亞短程航線到東北亞自由行，主打高CP值行程，盼在高通膨環境中帶動另一波出遊潮。

業者觀察，面對機票飆漲，旅客消費行為逐漸轉向「精打細算」，短程航線與一口價商品成為市場主流。此次主打東南亞路線，以越南峴港與泰國為核心，推出峴港來回機票6,888元起、四星自由行5日14,900元起，並加碼機場接駁與網卡服務；泰國六日團體行程則以1萬8,800元起切入，鎖定預算有限卻仍想出國的年輕族群。

東北亞方面則強調「兩人成行」的彈性安排，日本關西與沖繩推出機加酒產品，價格壓在2萬元左右，並附贈機場接送服務，降低自由行交通門檻。業者指出，在高機票時代，旅客更重視整體旅費透明與便利性，「一站式規劃」成為吸引消費者的關鍵。

▲日本關西與沖繩推出機加酒產品，價格壓在2萬元左右並附贈機場接送服務，降低自由行交通門檻。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了熱門航點，旅遊市場也出現「深度體驗」趨勢。業者今年首度推出蒙古烏蘭巴托行程，安排入住蒙古包、體驗騎馬與駱駝，將草原文化轉化為沉浸式旅遊；同時，隨著兩岸旅遊政策逐步調整，也推出北疆、張家界與九寨溝等長天數路線，串聯自然景觀與多元民族文化，滿足高端與文化型旅客需求。

優惠策略上，旅行社祭出第二人最高現省萬元、暑假親子早鳥折扣等方案，吸引家庭客層提早規劃行程。業者分析，親子旅遊已成暑期主力市場，透過孩童不佔床折扣與加值服務，能有效提升整體消費意願。

國旅方面，則呼應近年「短天數輕旅行」風潮，推出多款一日遊商品，如九族文化村與苗栗、東勢等路線，價格落在千元內，兼顧彈性與經濟性，搶攻無法長途出國的族群。

隨著2026 ATTA 臺中國際旅展將於4月24日至27日在台中國際會展中心登場，成為油價上漲後首場大型旅展，市場預期將吸引大量尋求優惠的消費者進場搶購。業者也加碼推出會員回饋、抽機票等活動，盼在暑假前夕掀起一波訂單熱潮。

▲國旅輕旅行需求升溫，一日遊行程以平價與彈性吸引消費者。（圖／記者游瓊華翻攝）