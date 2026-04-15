東京最難訂米其林日料「山崎」登台　5/5進駐台北信義區

▲蝦膏伊勢龍蝦昆布漬。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

又一家日本名店登台，東京一位難求的傳奇名店「山崎」將於5月5日開幕，餐廳地點落腳台北市信義區。

東京懷石料理名店「山崎」（Yamazaki），2018年開業僅3個月，便摘下《米其林指南》一星，至今仍是一位難求的傳奇名店。創辦人山崎志朗（Shiro Yamazaki）料理哲學核心在於讓客人清楚知道，這道料理品嚐的是什麼，他大膽汲取法式與西班牙料理中強調「層次疊加」的精華，並將其優雅地融入傳統和食之中。

▲東京懷石料理名店「山崎」創辦人山崎志朗。（圖／業者提供）

▲黑蒜炭燒冬鴨。（圖／業者提供）

今年「山崎」將來台開設分店，由山崎志朗徒弟郭原甫擔任駐店料理長，他旅日修業近7年，對他而言，割烹的精髓在於剔除冗贅，直擊味道的源頭，未來他將以更純粹、更有力的方式，呈現那份令人意想不到的味道本質。

山崎5月5日正式開幕，季節套餐定價為每位5800元+10%，開幕首3日特別舉辦「山崎志朗 × Jeff：師徒聯手餐會」，將呈獻特別訂製套餐，定價每位1萬5000元+10%。

▲東京頂級燒肉「Ushigoro S.」將登台。（圖／取自Ushigoro S.官網）

另外，位於東京、主打全包廂式空間與全程專人服務的「Ushigoro S.」即將登台，餐廳將落腳星級餐廳林立的台北大直商圈，目前已在人力銀行召募員工。

Ushigoro（うしごろ）是日本知名連鎖燒肉集團，主打頂級A5黑毛和牛燒肉，旗下擁有5個餐飲品牌，Ushigoro S.主打高檔燒肉，提供全包廂式空間、全程專人服務，東京有3家分店，其中銀座店在日本的美食評論網站上「Tabelog」擁有4.04的高分。