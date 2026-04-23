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台中北屯50年雙配菜臭豆腐！醬汁蒜泥塞好塞滿、酥脆卻不刮嘴

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼唐老兵臭豆腐。（圖／美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

台中市北屯區的「唐老兵臭豆腐」在地50年，從1976年開到現在只賣這一味，每一塊臭豆腐都炸得金黃透亮，咬下去直接噴汁！維持現點現炸的高品質，配菜小黃瓜、泡菜給超多，這組合超級解膩，連朝天椒也是自己炒。

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環境
位於街頭，店跟檳榔攤中間就是街邊簡單的用餐區，走的是簡約樸實的在地小吃路線，整體空間整理得井然有序，能直接感受到那股熱騰騰的煙火氣。內用桌面上擺放著特製辣醬，與金黃的豆腐形成強烈對比。

▲▼唐老兵臭豆腐。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲唐老兵臭豆腐距離軍功里走路約3分鐘，店面雖然是簡單的攤位，但每到營業時間總能吸引許多老饕前來。

歷史沿革
經營50多年，老闆從20歲一路做到70多歲，憑藉著「就是要夠酥」的口碑與專注單一品項的職人精神，早已成為當地人共同的味覺記憶。即便周邊新餐廳林立，但靠著老饕與熟客的口耳相傳，人氣依舊居高不下。

菜單
主打最經典的乾炸臭豆腐，老闆堅持單一品項、選用優質豆腐現點現炸，搭配獨特的雙重配菜。

▲▼唐老兵臭豆腐。（圖／美熊很愛吃授權提供）

料理過程
這家的臭豆腐是現點現炸，老闆精準控制油溫，豆腐在油鍋中翻滾至金黃誘人。起鍋後，老闆會迅速在豆腐中央戳開一個洞，這就是美味的關鍵步驟！接著淋上滿滿的特製醬汁與蒜泥、朝天椒，讓醬料完全滲透進豆腐的孔隙中，確保每一份送到客人手上的臭豆腐都是會「爆漿」的完美狀態。

▲▼唐老兵臭豆腐。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼唐老兵臭豆腐。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼唐老兵臭豆腐。（圖／美熊很愛吃授權提供）

脆皮臭豆腐
這款招牌脆皮臭豆腐外殼硬脆而不卡口，醬汁、蒜泥與辣椒塞好塞滿，咬下去時醬汁在嘴裡噴發，鹹甜適中的醬汁相當開胃。除了提供台式泡菜，還有現刨的小黃瓜絲，雙重清爽配料與濃郁的臭豆腐香氣交織，讓層次感提升到另一個境界！

▲▼唐老兵臭豆腐。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲朝天椒不只香辣解膩，那個辣勁也是如同思念一樣在我舌尖越來越濃，聽老闆說那個也是自己炒的。

▲▼唐老兵臭豆腐。（圖／美熊很愛吃授權提供）

雙重配菜誠意爆表！
不同於一般店家只給單一配菜，唐老兵給了滿滿的台式泡菜與翠綠的小黃瓜絲。泡菜酸甜適中，小黃瓜絲則帶來蔬香爽脆感，兩者搭配著炸得酥燙的豆腐一起入口，鹹味、甜味、辣味與涼感在舌尖碰撞，真的非常解膩又涮嘴。

▲▼唐老兵臭豆腐。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼唐老兵臭豆腐。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼唐老兵臭豆腐。（圖／美熊很愛吃授權提供）

唐老兵臭豆腐

地址：台中市北屯區軍功路二段47號
營業時間：15：30－21：30（周二、三、四公休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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