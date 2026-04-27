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台中豐樂公園旁質感咖啡廳！招牌生乳酪口感細滑輕盈

糖糖's 享食生活

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▲▼OCIO dessert&coffee。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

台中南屯豐樂公園附近，竟然藏著一間如此神秘的咖啡館！隱身在寧靜住宅區中的「OCIO dessert&coffee」，低調的外觀讓人一不留神就會錯過，卻是甜點控眼中的午茶秘境，店內主打香醇咖啡、清爽輕食，還有那讓人一吃就難忘的濃郁生乳酪，是個適合放空、享受安靜時光的絕佳去處，還是寵物友善喔！

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位置
穿過南屯繁忙的街道，來到向心南路的住宅區，就能發現那簡約質感的藍色招牌。這裡鄰近豐樂公園，距離台中捷運站也不遠，雖然身處鬧區邊緣，卻有一種遠離喧囂的寧靜感，非常適合假日散步過後過來小憩。

▲▼OCIO dessert&coffee。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

環境
推開玻璃門，迎面而來的是獨特的極簡現代風，店內最引人注目的莫過於那面藍色霓虹燈牆，條狀燈管與英文字母交織出迷幻的氛圍。令人驚豔的還有發光的冰塊造型座椅與透明藍色壓克力椅，在水泥粉光地板的襯托下，彷彿置身於一個充滿科技感的設計空間，每一個角落都是絕佳的打卡點。

▲▼OCIO dessert&coffee。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼OCIO dessert&coffee。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

甜點

▲▼OCIO dessert&coffee。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲甜點的部分每天會公布在櫃檯的黑板上，品項還蠻多的，有巴斯克、生乳酪、可麗露、布丁及戚風蛋糕。

菜單

▲▼OCIO dessert&coffee。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼OCIO dessert&coffee。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲除了飲品跟甜點，也有輕食、可頌鬆餅，如果想來點鹹食在這裡也吃得到。

推薦品項

莓果生乳酪 220元
比起一般的起司蛋糕，OCIO的生乳酪口感更細滑輕盈，最搶眼的莫過於那份量誠意十足的莓果醬，除了藍莓與覆盆莓的酸甜，還能吃到果粒的實感。乳酪體本身奶香清爽不甜膩，搭配下方苦甜適中的OREO餅乾底，不僅中和了果酸，也讓整體風味更顯厚實，酸、香、脆的三重奏讓人欲罷不能。

▲▼OCIO dessert&coffee。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

小橘伯爵生乳酪 170元
比起濃郁的莓果口味，這款伯爵生乳酪走的是清雅路線，生乳酪體融入了佛手柑的迷人氣息，入口即化，伴隨著微苦的茶香，在舌尖留下一抹餘韻。最令人驚喜的是上方的可愛小橘子，咬下去的瞬間，飽滿的果汁爆發，瞬間提升了整體的層次感，讓伯爵茶的沉穩多了幾分迷人果香。

▲▼OCIO dessert&coffee。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

抹茶歐蕾 180元
除了超吸睛的甜點，OCIO的抹茶歐蕾也絲毫沒有遜色，選用高品質抹茶粉，每一杯都是職人現點現刷，完美保留了抹茶最原始的香氣與翠綠。入口時，可以感受到細緻綿密的泡沫，口感順滑細膩，抹茶獨有的微苦韻味與香醇牛奶在口中交融，濃郁而不苦澀。

▲▼OCIO dessert&coffee。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

話梅氣泡美式 150元
沒想到話梅與美式的組合竟能如此契合！微苦的咖啡基底中透著梅子的酸甜香氣，比起一般美式多了一份活潑的律動感，搭配上綿密的生乳酪甜點，清爽又解膩。

▲▼OCIO dessert&coffee。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

心得
整體來說，OCIO dessert&coffee是一間非常值得再訪的質感咖啡廳，不只空間好拍、設計感滿分，甜點與飲品的表現也都在水準之上。特別推薦給熱愛生乳酪的朋友，店家距離捷運豐樂公園站步行就能到達，交通非常便利，下次來到南屯，不妨把這裡排進你的午茶清單吧！

OCIO dessert&coffee

地址：台中市南屯區向心南路763號
營業時間：14：00－21：30

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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