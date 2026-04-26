后里「600公尺龍貓隧道」取景攻略！還能順遊繽紛海芋田

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

這天原本是要到后里中社花園賞鬱金香的，心血來潮想到一樣位於后里的「龍貓隧道」，在IG上很夯，拍完之後再去中社花園很完美！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

▲從后里交流道往內埔的方向，導航請設：台中市后里區四月路vs五哩巷路交叉路口。



環境

右邊這片就是無患子森林，也是台糖的土地，為了配合政府造林，種植整片無患子樹，整座無患子森林長約600公尺，寬約150公尺。

要到后里龍貓隧道拍攝的話，最好選在秋天或春天，我們到的時候是3月初旬，算是春天吧？此時的樹林是綠色帶點金黃，遠遠看別有一番風景，后里龍貓隧道也不是只有一條！整座森林大約有數十排，不過還是前面的部分比較好拍。

整排的無患子樹林延伸到最尾端，會形成一個圓弧型，好像通往未知的時空般，所以很像龍貓故事中的場景，因此被稱為后里龍貓隧道。

▲不確定是不是無患子的果子。

其實肉眼單看后里龍貓隧道，會覺得沒有真的那麼像龍貓隧道，還是要透過鏡頭拉焦距那種景深效果才會出來，不過還蠻適合愛拍照的朋友。

海芋花田

我們當天到的時候剛好對面有一整片海芋田已經慢慢開花了，默默的就順便被吸引過來，有粉、有紫、有黃，不過並沒有很盛開。

心得

整個后里龍貓隧道並沒有非常大，除了拍拍照之外，也沒什麼可以玩的，所以建議可以連同后里其他景點一起順遊。

后里龍貓隧道

地址：台中市后里區四月路五哩巷

營業時間：24小時

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►北海道稚內3公里長「白色貝殼之道」 天氣好還能遠眺海上富士

►登山客能量補給站！大坑步道「10元魚丸湯」 還能免費續湯

►數百條瀑布傾瀉而下！紐西蘭米爾福德峽灣 一年有200天都在下雨