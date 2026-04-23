苗栗白沙屯百年肉餅店！古法製作滷肉綠豆椪、酥皮層層堆疊

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

說到苗栗通霄的白沙屯，大家腦海中最先浮現的肯定是香火鼎盛的「白沙屯拱天宮」與每年聲勢浩大的媽祖進香活動，除了虔誠的信仰文化，這片純樸的土地上其實還隱藏著許多令人垂涎的百年古早味，這次來到白沙屯，除了到拱天宮參拜祈福，當然不能錯過美食小吃。

首先是已經擁有百年歷史的「李記白沙屯肉餅」，竹篩擺放剛出爐的餅，躺著一排排蓋著紅印章、點綴著新鮮香菜葉的圓形肉餅，一旁的展示台上整齊排列著金黃誘人的蛋黃酥、芋頭餅，後方架上堆疊著等待帶走的禮盒，門口還有奉茶讓來往的路人可以享用。

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交通資訊

►開車前往：導航設定「李記白沙屯肉餅」即可抵達。建議路線：國道三號 → 通霄交流道 → 台61線 → 白沙屯方向 → 白西路，建議停在白沙屯拱天宮周邊再步行。

►火車：搭至「白沙屯車站」，步行約5－10分鐘。

►客運：搭乘至白沙屯站，步行即可抵達。

環境分享

一走到門口，就能看到各式各樣傳統糕餅整齊地陳列著，這裡的品項豐富絕對會讓喜愛傳統點心的人歡喜！店家主打各式手工製作的漢餅與酥餅，讓人忍不住想每一種都打包帶走。

滿滿的年代感

店家保留了台灣最傳統、最接地氣的餅店樣貌，店面外觀是簡單樸實的透天厝，走進騎樓，映入眼簾的是一盤盤剛出爐、還冒著熱氣的糕餅，被放置在充滿年代感的大型烤盤與層架上散熱。

店內香氣四溢

空氣中瀰漫著濃郁的豬油香、油蔥香、綠豆沙的清甜以及剛出爐的麵餅焦香，包裝雖然沒有過度華麗的裝飾，但那種簡單的紙袋或傳統的紅色紙盒，反而更凸顯了糕餅本身扎實的份量與古早味。

傳統大餅

傳統大餅是這家店歷史最悠久的品項之一，肉肉大餅金黃的圓形外皮烤得均勻漂亮，頂部蓋著紅色傳統印章圖騰、點綴著香菜，既有傳統的祭祀禮餅風格，又有日常點心的親切感，在拱天宮拜拜時會見到許多香客都是購買這款拜拜，再帶回家享用，就像是吃平安餅的感覺。

招牌中式糕餅

我們這次想先品嚐不同口味，所以先選了兩種口味的招牌中式糕餅，滷肉綠豆椪和發財餅／咖哩酥兩種，我們採分食的方式，覺得兩種都蠻好吃的，只是保存期限不長，可能得算好時間再購買喔！

滷肉綠豆椪 60元

拿在手裡沉甸甸的，份量感十足！外觀是烤得微微焦黃、層次分明的雪白酥皮，上面通常會點上傳統的紅色印記，異國風味點心，輕輕掰開，酥皮薄如蟬翼般片片掉落，這絕對是手工揉製千層酥皮的最佳證明。中間秘製的滷肉餡，肥瘦比例拿捏得極為精準，滷得非常透徹，入口即化的輕盈感，緊接著，綿密細緻，不會過度死甜的綠豆沙餡在舌尖化開，很好吃。

發財餅／咖哩酥 70元

表皮烤至金黃誘人的色澤，光是用看的就能想像它的酥脆度。咖哩內餡走的是傳統台式咖哩的路線，帶著濃郁的薑黃與多種辛香料的層次與香氣，搭配綿密的豆沙基底，化在嘴裡的口感很不錯。

▲咖哩香氣濃郁，內餡偏鹹香，層層堆疊的餅皮口感，難怪是很受歡迎的口味。

心得感想

來到苗栗通霄的白沙屯，除了感受宗教文化的洗禮，這間「李記白沙屯肉餅」，有著最扎實的內在，平易近人的銅板價就能享用，鹹甜交錯的滷肉綠豆椪、香氣濃郁的咖哩酥，還是傳統質樸的鹹蛋糕，都能嚐得到古早味糕餅的口感與香氣，如果來到白沙屯拱天宮拜拜的同時，不妨可以試試這款伴手禮。

李記白沙屯肉餅

地址：苗栗縣通霄鎮白西82－1號

電話：0925－032933

營業時間：周二至周五08：00－16：00、周六周日07：00－17：30（周一公休）

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